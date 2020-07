Un ancien entraîneur de renom tacle le football au sujet de l'homosexualité: "Un monde très conservateur"

Selon l'entraîneur néerlandais Louis van Gaal, il y a des joueurs professionnels homosexuels mais peu. "Le monde du football n'est pas le reflet de la société", a-t-il déclaré dans une interview à Gaykrant.

Pour Van Gaal, le sujet de l'homosexualité n'est pas abordé dans le monde du football parce que le football serait "très conservateur dans sa façon de penser et d'agir". Il ajoute que les joueurs sont loin d'être prêts à faire leur coming-out. "Vous devez avoir beaucoup de courage et de force pour faire cela. Car le monde du football et le monde extérieur pense que c'est un problème."

Mais selon l'entraîneur néerlandais, il est toujours mieux pour un joueur de sortir du placard. "Car vous devez rester proche de ce que vous êtes." Van Gaal pense que l'homosexualité est encore considérée par beaucoup comme un comportement déviant. "Et donc vous serez sous pression en tant que joueur de football. Vous devez surmonter beaucoup de résistance. C'est ce que vous voulez et ce qui vous convient?"

L'ancien entraîneur de l'Ajax, Barcelone, AZ, Bayern Munich, Manchester United et l'équipe nationale néerlandaise a également confié qu'aucun joueur avec qui il a travaillé était homosexuel. "Cela veut dire beaucoup de choses. J'y ai pensé à plusieurs reprises et j'ai soupçonné certains joueurs. Mais si quelqu'un ne m'en parle pas, je ne veux pas l'accabler avec ça."