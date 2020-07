Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Selon Sport, le FC Barcelone, toujours à la recherche d'argent, voudrait vendre Ousmane Dembélé. Le journal affirme que le club ne compte pas sur son joueur français, trop souvent blessé. Ansu Fati aurait la priorité. Le club cherche des liquidités pour faire signer Lautaro Martinez.

Mesut Özil, cité en partance, pourrait finalement quitter Arsenal en 2021 à l'expiration de son contrat. C'est ce qu'a expliqué son agent dans la presse turque. Il a cependant ouvert la porte à un départ cet été en cas d'offre intéressante.

Marc-André ter Stegen disposerait de deux offres. Le gardien du Barça refuse pour l'instant de prolonger. Selon Cadena Ser, le Bayern Münich et Chelsea ont déjà fait des approches. Il reste deux ans de contrat à l'international allemand.

Les manoeuvres débutent pour le transfert de James Rodriguez. Le Colombien a fait l'objet d'une offre de 25 millions de Manchester United et serait pisté par le PSG. Le Real Madrid en exige au moins 40 millions.

L'avenir de Zlatan Ibrahimovic devrait bien se dessiner à Milan. Selon la Gazzetta Dello Sport, le Suédois a décidé de prolonger son contrat d'un an. Tout pourrait être ficelé dans les prochains jours, alors que son contrat expire en fin de saison.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Anderlecht et Monaco continuent de négocier pour le transfert de Thomas Didillon. Les Bruxellois veulent un transfert sec et non un prêt, même avec option d'achat.

Le Club de Bruges loue l'attaquant iranien Kaveh Rezaei pour la deuxième saison de suite à Charleroi. Les deux clubs l'ont confirmé vendredi. Rezaei, 28 ans, était arrivé à Bruges durant l'été 2018 en provenance de Charleroi mais il n'a jamais su confirmer les attentes placées en lui en Venise du Nord. Le Club l'avait prêté la saison dernière aux Zèbres où il avait inscrit 14 buts en 25 matches. Rezaei est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Brugeois.