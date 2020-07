Allemagne: le champion du monde Benedikt Höwedes prend sa retraite

Benedikt Höwedes, champion du monde 2014 avec l'Allemagne, met à 32 ans un terme à sa carrière pour des raisons familiales, a annoncé vendredi l'ex-défenseur central dans un entretien au quotidien allemand der Spiegel.

L'Allemand (44 sélections), titulaire indiscutable tout au long du Mondial au Brésil, a évolué durant plus d'une décennie à Schalke 04 et avait rompu à l'amiable en juin son contrat avec le Lokomotiv Moscou.

"J'étais récemment avec ma femme et mon fils en camping-car dans le Sud de la France. J'ai remarqué à quel point j'étais heureux de voir mon fils près de moi. Le football m'a paru si peu important", a expliqué Höwedes.

L'Allemand a débuté sa carrière professionnelle avec le club de la Ruhr en 2011, remportant une Coupe d'Allemagne, avant d'être prêté à la Juventus en 2017/2018 puis de rejoindre le Lokomotiv en 2018.

"Mon fils a 21 mois et durant ma période à Moscou je n'ai pas pu en profiter. Et j'en ai souffert", continue celui qui a disputé cinquante matches et remporté une Coupe et une Supercoupe de Russie avec le club de la capitale russe.

"C'est compliqué de franchir le pas, de renoncer au fait de jouer devant des stades à guichets fermés. Peut-être que cette période avec le coronavirus et ces matches fantômes était un signe avant-coureur", a détaillé Höwedes.

Il a par ailleurs critiqué le développement "brutal" du foot, qui "s'éloigne de plus en plus des supporters".

Höwedes est le septième champion du monde 2014 à raccrocher les crampons. Il y a deux semaines, l'ancien joueur de Dortmund Andre Schürrle prenait sa retraite à la surprise générale à seulement 29 ans.