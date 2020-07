Victor Osimhen rejoint Naples: un véritable PACTOLE pour Charleroi, son ancien club

C'est officiel: Victor Osimhen est un joueur du Napoli. L'attaquant de 21 ans a quitté Lille et s'est engagé pour 5 saisons en Italie, un an à peine après son arrivée au LOSC. Son prix ? 50 millions d'euros cash avec bonus, ce qui fait grimper la note totale à 81 millions d'euros. Il devient ainsi le joueur le plus cher jamais vendu par Lille.

Et la bonne nouvelle est aussi bien reçue à Charleroi. Et pour cause ! Le club avait négocié un pourcentage sur la plus-value effectuée lors de la vente du joueur. Il avait rejoint Lille contre 14 millions d'euros, ce qui signifie que 67 millions d'euros ont été gagnés par Lille. Un peu plus de 15% de cette somme sera reversée à Charleroi.

Conséquence: Victor Osimhen va rapporter un peu plus de 10 millions d'euros aux Zèbres, qui n'en demandaient pas temps. Une fameuse affaire !