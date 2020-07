La D1B se jouera à huit équipes avec le Lierse et... les U23 du Club de Bruges !

Le Lierse Kempenzonen, seul club amateur restant qui disposait d'une licence pour le football professionnel, a été repêché en 1B pour la saison 2020/2021. Pour avoir un championnat à huit équipes, les U23 du Club Bruges ont été intégrés à cette série. C'est ce qu'a annoncé la Pro League à l'issue de son assemblée générale.

L'Assemblée générale de la Pro League a donné vendredi à Diegem son feu vert pour une Jupiler Pro League à 18 équipes, avec Waasland-Beveren, Beerschot et Oud-Heverlee Louvain. Ce qui ne laisse que six clubs en 1B (Westerlo, l'Union, Lommel, Deinze, Seraing et le RWDM), mais le Lierse Kempenzonen détient aussi une licence pour le football professionnel. Le club campinois a dès lors été repêché.

Une équipe de U23 s'ajoute à cette série, celle du Club Bruges. Elle a été désignée en fonction des critères sportifs: 50% en fonction du classement de la licence jeunes et 50% en function du classement de la dernière competition espoirs, a précisé la Pro League. La promotion de Lierse Kempenzonen est un demi-miracle car le club a longtemps lutté pour le maintien et a fini 13e de la D1 amateurs.

Le club campinois est issu de la faillite, il y a deux ans, du SK Lierse et d'Oosterzonen. La 1B se jouera en une compétition régulière de 28 journées. Le leader après 28 journées sera promu en 1A, tandis que le numéro 2 disputera le barrage contre l'avant-dernier de la compétition régulière de la Jupiler Pro League.