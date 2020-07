Coronavirus - Le coup d'envoi des compétitions en rugby reporté au 3 octobre

(Belga) Le Conseil d'admnistration de Belgium Rugby a annoncé vendredi le report du début des compétitions (nationales et régionales) au 3 octobre, au plus tôt. Les finales des Coupes et Plates 2019-2020, qui devaient se tenir le 29 août, sont annulées. En accord avec Rugby Nederland, la BeNeCup ne se tiendra pas cette saison 2020-2021. La nouvelle Coupe à 7 féminine qui devait se tenir en septembre avant le lancement de la saison à XV est quant à elle reportée à une date ultérieure.

"Suite aux décisions prises cette semaine par rapport à la pandémie de Covid-19 et qui modifient sensiblement le schéma des entraînements étant donné que le rugby est un sport collectif et de contacts, Belgium Rugby a choisi de donner à tous ses clubs, le temps d'une préparation complète avant de reprendre la compétition. De plus, en Province d'Anvers, la pratique de sport collectif pour les plus de 18 ans est interdite", a indiqué l'institution dans un communiqué. "Nous sommes conscients qu'il s'agit pour nos clubs surtout ceux qui devaient jouer les finales de Coupe et Plate, d'une déception. Mais nous avons jusqu'à présent toujours été prudents et nous le serons tout au long de cette pandémie. Elle modifie nos relations sociales et donc aussi le sport et en particulier le rugby", a déclaré Salvatore Zandona, président de Belgium Rugby. "Nous avons donc opté pour un redémarrage des compétitions au plus tôt le 3 octobre 2020. La suppression des finales de Coupe et Plate tant féminines que masculines et l'annulation de la BeNeCup 2020 ne furent pas des décisions faciles. Nous savons que cela touche nos clubs et nous le comprenons. Nous savons également que la saison 2020-2021 sera énormément influencée par les décisions qui seront reprises en matière de lutte contre la pandémie. Belgium Rugby suit la situation semaine après semaine. Nous devrons peut-être encore prendre d'autres décisions dans les prochaines semaines, cela serait vraiment dommage pour le Rugby mais la santé de toutes et tous est notre priorité", ajoute Savatore Zandona. (Belga)