Proximus League - Le Beerschot et OHL sont promus mais la finale de D1B aura bien lieu

L'assemblée générale de la Pro League a décidé à la majorité des deux tiers vendredi que la D1A compterait 18 équipes, dont le Beerschot et OH Louvain, qui disputent la finale retour pour la montée dimanche prochain à Louvain. Le match aura bien lieu.

Non seulement la Pro League intègre ainsi des garanties juridiques, mais Westerlo pourrait également contester les décisions prises lors de l'assemblée générale. Sur le plan administratif, un champion doit également être nommé. Le vainqueur de la finale 1B a également un petit avantage en Coupe de Belgique, car il n'entre en action qu'au sixième tour. Le perdant doit déjà participer au cinquième tour sur le terrain d'un club amateur. "Et le plus important: les supporters ont juste besoin de voir le ballon rouler à nouveau. C'est aussi pourquoi nous allons laisser ce match se dérouler", a déclaré le président de la Pro League, Peter Croonen.