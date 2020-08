Strade Bianche - Wout van Aert vainqueur en solo à Sienne: "L'attaque est la meilleure défense"

(Belga) Wout van Aert a remporté les Strade Bianche samedi après un superbe numéro. "C'était une longue journée de souffrance", a confié dans l'interview d'après-course le coureur de Jumbo-Visma, parti à 12 km de l'arrivée car "l'attaque est la meilleure défense".

"Quand tu termines deux fois troisième de suite, forcément tu es confiant", a expliqué Van Aert, en référence à ses deux premières participations sur cette course. "Aujourd'hui, c'était une longue journée de souffrance. Je me suis concentré sur le fait de m'hydrater, de garder de la fraîcheur car cette chaleur était accablante, fatigante." Van Aert est passé à l'offensive à 12 km de la ligne, sur le dernier secteur de graviers blancs, lâchant ses quatre compagnons d'échappée. "Il n'y avait pas vraiment un gars qui m'effrayait pour aborder la dernière difficulté. L'attaque est la meilleure défense et j'ai remarqué dans les dernières édition que l'attaquant n'était jamais défavorisé. J'ai attaqué pour limiter le groupe derrière dans un combat d'homme contre homme. Ce qui m'a souri". Van Aert s'offre un 12e succès dans sa carrière sur route, après notamment le championnat de Belgique du chrono et une étape du Tour de France. "Une victoire au Tour, c'est grand. Gagner les Strade Bianche, une des plus belles courses du calendrier, c'est magnifique. Je suis tombé amoureux de cette course il y a deux ans et c'était un grand objectif de la gagner. Je la gagne à 25 ans, j'en suis très heureux." (Belga)