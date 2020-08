Croky Cup - Bruges avec son équipe type, Lamkel Zé titulaire à l'Antwerp

(Belga) L'entraîneur du Club Bruges Philippe Clement a pu aligner son équipe type samedi (20h30) en finale de la Coupe de Belgique de football. Brandon Mechele et Eder Balanta, qui souffraient de problèmes intestinaux, seront bien présents au coup d'envoi, tout comme Clinton Mata, Simon Deli et Krépin Diatta, qui étaient incertains. Pour son premier match officiel à la tête de l'Antwerp, Ivan Leko a choisi de titulariser Didier Lamkel Zé.

Bruges se présentera donc avec Simon Mignolet dans les buts et Clinton Mata, Brandon Mechele, Simon Deli et Eduard Sobol devant lui. Eder Balanta, Ruud Vormer et Hans Vanaken composeront l'entrejeu. En attaque, Krépin Diatta sera accompagné par Charles De Ketelaere et David Okereke. Mata et Deli ont connu des pépins physiques durant la semaine, Mechele et Balanta ont eu souffert d'un virus intestinal jeudi. Du côté de l'Antwerp, le gardien Davor Matijas disputera ses premières minutes officielles. Ritchie De Laet, Junior Pius et Abdoulaye Seck formeront le trio défensif. Aurelio Buta et Simen Jukleröd joueront sur les côtés, avec Faris Haroun et Martin Hongla dans l'axe de l'entrejeu. Lior Refaelov et Didier Lamkel Zé devront alimenter le buteur Dieumerci Mbokani. Pour ce match, Leko se présente avec un effectif réduit. Les fers de lance Sinan Bolat et Wesley Hoedt ont quitté le club, tout comme les expérimentés Steven Defour et Kevin Mirallas. Les nouveaux venus Jean Butez, Alireza Beiranvand, Birger Verstraete et Franck Boya ne sont pas qualifiés tandis qu'Alexis De Sart et Sander Coopman sont blessés. Le vainqueur succédera à Malines au palmarès. Bruges détient le record de victoires, avec 11 trophées, dont le dernier en 2015. L'Antwerp s'est imposé en 1955 et 1992. Les équipes: Club Bruges: Mignolet - Mata, Mechele, Deli, Sobol - Balanta, Vormer, Vanaken - Diatta, De Ketelaere, Okereke. Antwerp: Matijas - De Laet, Pius, Seck - Buta, Haroun, Hongla, Jukleröd - Refaelov, Lamkel Zé - Mbokani.