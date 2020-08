Coupe d'Angleterre: Aubameyang offre la Cup et l'Europe à Arsenal

Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang a offert à Arsenal la 14e Coupe d'Angleterre de son histoire contre Chelsea (2-1) et surtout une place en Ligue Europa la saison prochaine.

C'est aussi le premier trophée remporté par Mikel Arteta en temps qu'entraîneur pour sa première demi-saison à la tête d'une équipe pro.

Un bel exploit pour l'ancien milieu de terrain, passé notamment par le PSG, qui a fait ses classes aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City avant de reprendre en décembre un club à la dérive, à qui il a su redonner une âme et une identité de jeu.

Lors de cette finale, il a remporté la bataille tactique contre Frank Lampard, qui rêvait de terminer sa première saison à la tête d'une équipe de Premier League avec un trophée.

Même s'il a été aidé par des faits de jeux - les sorties sur blessures de Cesar Azpilicueta (34e) et surtout de Christian Pulisic au tout début de la seconde période (48e), ou l'expulsion sévère de Matteo Kovacic à la 72e - Arteta a aussi remporté la guerre des nerfs.

On aurait, en effet, mal imaginé le Arsenal d'Unaï Emery se remettre de ce début de match difficile qui a vu Chelsea ouvrir le score dès la 5e minute.

Sur une action tout en verticalité et en deux passes, Mason Mount a été trouvé sur la gauche de la surface de réparation et son centre à ras de terre a astucieusement été dévié par Olivier Giroud dans la course de Christian Pulisic, qui a trompé Emiliano Martinez de près (0-1, 5e).

Chelsea a alors semblé avoir mis la main sur cette finale avec un pressing parfait et un jeu vers l'avant performant.

Mais la pause rafraîchissement au cœur du premier acte a totalement sorti les Blues de leur match alors qu'Arsenal a soudain trouvé de la cohérence dans son jeu.

- Indispensable Aubameyang -

Et 60 secondes après qu'une égalisation magnifique, d'un tir enroulée de 18 mètres dans la lucarne, a été refusée à Nicolas Pépé, Aubameyang a réussi à prendre le meilleur avec un mélange de vitesse et de jeu de corps sur Azpilicueta qui n'a eu d'autres solutions que de faire faute dans sa surface.

Le Gabonais, qui est devenu samedi le premier africain capitaine d'une équipe finaliste de la Cup, a transformé lui-même le pénalty (1-1, 27e).

Lors de la seconde période, Arsenal a davantage joué le contre et sur l'un d'eux, initié par un rush rageur du latéral Hector Bellerin, Nicolas Pépé a décalé Aubameyang à gauche de la surface. L'avant-centre a facilement éliminé Kurt Zouma et piqué le ballon au-dessus de Willy Caballero, préféré une fois encore à Kepa (2-1, 66e).

Ce doublé représente les 28e et 29e buts toutes compétitions confondues d'Aubameyang et surtout ses 69e et 70e buts depuis son arrivée à Londres en février 2018. Aucun joueur anglais n'a marqué plus que lui sur cette période, pas même Mohamed Salah (68).

Sans doute sous le coup de l'émotion, l'international gabonais en a même laissé tomber par terre le trophée lors de la célébration d'après-match !

Mais quoi qu'il en soit, Aubameyang, qui avait déjà été le bourreau de Manchester City avec un doublé en demi-finale (2-0), a encore une fois démontré l'incroyable dépendance d'Arsenal à son égard, alors que son avenir reste incertain.

Pour les Blues, qui avaient déjà perdu deux fois contre Arsenal en finale de la Coupe d'Angleterre (2002, 2017), il faudra "se consoler" avec une place en Ligue des Champions acquise via le championnat (4e).