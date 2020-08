"Ils peuvent ranger les t-shirts et les bouteilles": Faris Haroun INCENDIE les Brugeois après le sacre en Croky Cup (vidéo)

Faris Haroun, sacré champion en Croky Cup avec l'Antwerp en s'imposant 0-1 face à Bruges. Une victoire évidemment très appréciée par l'Anversois, qui savourait à notre micro après la rencontre. "C'est une immense joie, pour le club, pour la ville, surtout que tout le monde nous a donné perdant. Que ce soit les médias, Bruges... tout le monde nous pensait handicapé avec le départ de certains joueurs, on a montré qu'Anvers est là, on s'est levé, on s'est battu pour chaque mètre. On a eu les occasions les plus franches. C'est totalement mérité, on a démontré qu'on était plus fort que Bruges aujourd'hui".

Mais ce n'est pas seulement une réussite du vestiaire actuel. Haroun, en capitaine, a tenu à saluer le travail réalisé par Laszlo Bölöni et les joueurs partis depuis. "C'était très important d'être solide et on l'a fait, je suis fier de tous ces joueurs. Je dédie cette victoire aux joueurs qui ne sont plus là, à notre ancien entraîneur, qui nous a amené jusqu'ici. C'est grâce à eux qu'on est là où on est aujourd'hui. Ceux qui ont eu leur chance aujourd'hui ont montré qu'on pouvait compter sur eux".

Il a ensuite réglé ses comptes avec Bruges. Le joueur s'est en effet illustré en fin de rencontre avec une altercation avec Vormer. "Ils étaient assez hautains pendant le match, ils se pensaient supérieurs, c'est ça qui m'a un peu énervé en fin de match. Je n'ai pas apprécié ce côté hautain. Un match c'est toujours 90 minutes. Maintenant ils peuvent rentrer à la maison, ils avaient préparé des t-shirts, ils peuvent les ranger et garder les bouteilles pour l'année prochaine", a déclaré Haroun.

Une fameuse revanche du capitaine de l'Antwerp !