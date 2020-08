Serie A - Ciro Immobile égale le record d'Higuain en Serie A et s'offre le Soulier d'Or européen

(Belga) En marquant un but à Naples (défaite 3-1), samedi, lors de la dernière journée du championnat d'Italie de football, l'attaquant de la Lazio Ciro Immobile a égalé le record de buts sur une saison de Serie A de Gonzalo Higuain. Immobile s'est assuré au passage la victoire du Soulier d'Or européen, le trophée récompensant le meilleur buteur d'Europe tous championnats confondus.

Lors de la saison 2015/2016, Gonzalo Higuain avait effacé des tablettes le record de buts en une saison de Serie A, qui appartenait depuis 1949/1950 au Suédois Gunnar Nordahl (35 buts). L'Argentin portait alors le maillot de Naples. C'est justement dans un match à Naples qu'Immobile a égalé ce record. Immobile, 30 ans, remporte le titre de 'capocannoniere' pour la troisième fois de sa carrière, après 2014 (avec le Torino) et 2018 avec la Lazio. En prime, Immobile s'adjuge le Soulier d'Or du meilleur buteur en Europe de la saison. Avec 36 buts, il devance le Polonais du Bayer Munich Robert Lewandowski (34 buts). Lionel Messi, meilleur buteur en Espagne, a marqué 25 buts. En Angleterre, Jamie Vardy en a inscrits 23. Immobile est le troisième Italien et le troisième joueur de Serie à s'adjuger ce titre après Luca Toni (2006, Fiorentina) et Francesco Totti (2007, AS Rome). Il met un terme à l'hégémonie de Lionel Messi, vainqueur ces trois dernières années et détenteur du record avec 6 victoires. (Belga)