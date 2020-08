Croky Cup - Philippe Clement ne comprend pas la première période de son équipe

(Belga) Philippe Clement ne pouvait cacher sa déception à l'issue de la défaite du Club Bruges contre l'Antwerp, samedi, en finale de la Coupe de Belgique. L'entraîneur brugeois ne reconnaissait pas ses joueurs lors de la première période. "Et en raison de cette première période, nous avons perdu cette finale".

"Je n'ai pas d'explication pour cette mauvaise première période", a commenté Clement."Tu ne t'attends pas à cela. Nous parlons de ce doublé (championnat-coupe) depuis des mois. Nous nous préparons à ce match depuis des mois. Nous devions commencer à 200 pour cent. Mais cela n'a pas été le cas. Nous avons manqué d'agressivité. Les joueurs faisaient les mauvais choix. J'étais très fâché à la mi-temps. C'est une leçon pour les joueurs. Car en raison de cette mauvaise première période, nous avons perdu la finale." Clement a initialement laissé sur le banc Youssouf Badji, révélation de la préparation. Le Sénégalais de 18 ans est monté au jeu en début de seconde période à la place de David Okereke, se créant plusieurs occasions. "Badji a fait une belle montée", a reconnu Clement. "Il a plus montré qu'Okereke. C'est vrai aussi que l'équipe a mieux joué à ce moment-là. C'était le Bruges je connais. Cela aurait dû se passer comme ça avant la pause. Cela a rendu les choses plus facile. Il peut encore nous être utile durant la saison. Je compte aussi sur Dennis. Il a été malade et n'est pas au mieux de sa forme, mais il appartient toujours à notre groupe." (Belga)