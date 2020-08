Croky Cup - Les joueurs brugeois regrettent leur première période

(Belga) Ruud Vormer, Brandon Mechele et Clinton Mata étaient déçus après la défaite 1-0 en finale de la Coupe de Belgique contre l'Antwerp.

"Cela a mal tourné en première période", a commenté Vormer. "Après la pause, c'était beaucoup mieux. Leur football ne nous convient pas vraiment. Mais je ne veux pas me plaindre de cela. Nous avons été très mauvais au ballon en première période. Nous sommes trop rentrés dans leur jeu. Cela va me hanter quelque temps. C'est bien que la semaine prochaine le championnat recommence. Nous aurons de nouvelles possibilités." "L'Antwerp avait plus d'envie avant la pause", a reconnu Mechele. "Ils étaient très bons en bloc et très forts en contre. Nous savions ce qu'ils allaient faire, mais cela leur réussissait quand même. Le 1-0 est arrivé. Et là, ils ont pu jouer leur jeu préféré. C'est une énorme chance manquée. Nous ne pouvons pas faire si souvent le doublé. C'est dur. Il faudra faire mieux la semaine prochaine en championnat." "C'était un match difficile", a commenté Mata. "C'était à nous de trouver les solution à leur jeu. Cela n'a pas réussi. L'entraîneur était fâché à la mi-temps, mais c'est logique. Il y a beaucoup de qualités dans notre équipe et on ne les a pas vues en première période. Parfois il y a des jours difficiles. Nous devons tirer les leçons." (Belga)