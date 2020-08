Antonio Conte allume une nouvelle fois la direction de l'Inter Milan: "Ni mon travail ni celui des joueurs n'ont été reconnus"

Grâce à sa victoire face à l'Atalanta Bergame hier lors de la dernière journée de Serie A, l'Inter Milan a acté sa deuxième place avec seulement un point de retard sur la Juventus championne. Malgré ce résultat satisfaisant, le meilleur en championnat pour les Nerazzurri depuis 2011, l'entraîneur Antonio Conte a (une fois de plus) laissé éclater sa colère.

Le technicien italien reproche à sa direction le manque de soutien cette saison. "Ni mon travail ni celui des joueurs n'ont été reconnus, je n'ai pas trouvé de protection de la part du club" a-t-il rapporté au micro de Sky Sport. "Je n'aime pas que les gens prennent le train en marche maintenant, nous devons être là pour les bons et les mauvais moments et cela n'est pas arrivé à l'Inter. Je pense que, si vous êtes faible, il est difficile de protéger votre équipe et votre entraîneur", a poursuivi Conte.

L'entraîneur semble toutefois soutenu par son vestiaire et son contrat le lie à l'Inter Milan jusqu'en 2022.