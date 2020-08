Après Waasland-Beveren, au tour de Westerlo d'attaquer la Pro League et l'Union belge de football pour jouer en D1A

A l'instar de Waasland-Beveren il y a quelques jours, Westerlo a assigné l'Union belge de football (URBSFA) et la Pro League en référé et demande à être intégré en D1A, a annoncé le club de D1B lundi.

Le club campinois demande également de suspendre le championnat "dans l'attente d'une nouvelle décision légale ou de l'issue de la procédure sur le fond qui sera engagée par Westerlo".

Vendredi dernier, la Pro League avait décidé à l'issue de son assemblée générale de passer de 16 à 18 clubs en maintenant Waasland-Beveren et en faisant monter OHL et le Beerschot, les deux vainqueurs de tranche en D1B. Leader du classement général de la D1B, Westerlo devait rester en D1B car il n'était pas parvenu à remporter une des deux tranches.

"À son grand étonnement, l'assemblée générale a décidé d'introduire un nouveau format de compétition radical pour la D1A et de miner davantage la D1B, et ce à une semaine du début de la compétition pour la saison 2020-2021", a débuté Westerlo dans son communiqué.

"Comme c'est malheureusement souvent le cas, les pressions exercées le jour du conseil d'administration et de l'assemblée générale ont abouti à une nouvelle décision irréfléchie qui non seulement va à l'encontre de la recommandation de la direction de la Pro League et des (nombreux) conseillers juridiques de la Pro League et de l'URBSFA".

"Après l'arrêt de la compétition, notre club a toujours adopté une position constructive, dans l'intérêt du football belge, et a communiqué à plusieurs reprises sa position à la Pro League et à l'URBSFA, afin que notre club puisse être pris en compte. Cependant, Westerlo a été complètement ignoré".

"Westerlo n'a pas d'autre choix que de poursuivre l'URBSFA et la Pro League en référé. Westerlo demandera au juge d'être ajouté à la D1A, de suspendre au moins le début du championnat 2020-2021 et de ne pas mettre en oeuvre le calendrier 2020-2021".