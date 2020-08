Route d'Occitanie: Egan Bernal remporte la 3e étape et prend la tête du général

(Belga) Egan Bernal (Ineos) a remporté lundi la troisième étape de la Route d'Occitanie entre Saint-Gaudens et le col de Beyrède dans le sud de la France. Le dernier vainqueur du Tour de France s'empare de la tête du classement général.

Après deux premières étapes réservées aux sprinteurs, c'était cette fois aux grimpeurs de s'exprimer avec notamment des passages par le Port de Balès, le Col de Peyresourde et une arrivée au sommet du Col de Beyrède. L'occasion idéale pour des coureurs tels qu'Egan Bernal, Chris Froome ou encore Thibaut Pinot de se préparer pour le Tour de France qui débute le 29 août prochain. Une échappée de huit coureurs avec les Français Lilian Calmejane, Benoit Cosnefroy et Julien Bernard avait tenté sa chance mais était reprise dans le Col de Beyrède. Dans cette dernière ascension, Bernal partait seul et s'imposait avec dix secondes d'avance sur son équipier Pavel Sivakov. Aleksandr Vlasov terminait à la troisième place. Derrière le trio de tête, Pinot terminait à la quatrième place, Bauke Mollema cinquième, Warren Barguil sixième, Richie Porte septième et Romain Bardet huitième. Chris Froome n'est pas parvenu à se classer dans le top 30. Bernal s'est empare de la tête du classement général qui était occupée par le Français Bryan Coquard. La Route d'Occitanie se termine mardi avec une quatrième étape entre Lectoure et Rocamadour (200 km). (Belga)