Premier League - Ferran Torres est la première recrue de Manchester City

(Belga) Manchester City a confirmé mardi l'arrivée de l'ailier espagnol Ferran Torres. Torres, 20 ans, arrive en provenance de Valence et a signé un contrat pour cinq ans à l'Ethiad Stadium. Selon les médias britanniques, le club de Kevin De Bruyne aurait déboursé 23 millions avec 12 millions de bonus pour s'attacher les services du joueur.

Torres a été formé à Valence et y a fait ses débuts professionnels en 2017. Au total, il a joué 97 rencontres officielles avec 9 buts et 12 assists. Cette saison, il a inscrit six buts et délivré huit assists en 44 matches. (Belga)