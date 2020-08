Route d'Occitanie - Une victoire qui fait du bien au moral pour Egan Bernal

(Belga) De Colombiaan Egan Bernal (Team Ineos) heeft zijn eerste rittenwedstrijd in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk afgesloten met eindwinst. "Ik voel me erg goed, en dat is het belangrijkste", zei hij na de slotetappe van de Franse Route d'Occitanie (categorie 2.1).

De 23-jarige Bernal legde de basis voor zijn eindzege in de Pyreneeënetappe van maandag, met aankomst boven. "We deden het daarin perfect met de ploeg. We reden toen op kop van kilometer nul tot in de finale. De ploeg deed een hele goeie lead-out tot de laatste kilometer, en dan viel ik aan op het slotstuk. We schoten eigenlijk maar met twee renners over, allebei van Team Ineos. Pavel (Sivakov, het nummer 2 van de eindstand en meesterhelper van Bernal, red.) was indrukwekkend. Hij is veel verbeterd sinds vorig jaar en zal een sleutelrenner worden tijdens de Tour." Dat Bernal de eindzege veroverde, lag binnen de verwachtingen. "We kwamen hier om te winnen. Ik ben heel blij met dit resultaat. Het is belangrijk dat we hier winnen, denk ik, zowel voor de ploeg als voor het moreel na de lockdown. Het belangrijkste is echter dat ik me heel goed voel. Ik denk dat mijn voorbereiding goed verloopt, en dat was cruciaal voor mij in deze wedstrijd. Dit was een goeie training voor de Tour, met onze Tourploeg, waarmee we dit jaar nog niet veel samen hebben kunnen rijden. We hebben dit nodig: samen zijn en samen koersen als ploeg." Opvallend was dat Bernal ook in de drie vlakkere etappes attent voorin koerste. Hij eindigde geen enkele dag buiten de top twaalf, en schreef zo niet alleen het algemene en het jongerenklassement op zijn naam, maar nam ook de puntentrui mee. In de slotetappe bovenop een stekelige helling werd Bernal vierde. "Die aankomst was echt zwaar. Niemand had het zo lastig verwacht, maar ik voelde me echt goed. Ik deed nog eens een goeie inspanning, want het belangrijkste is hard trainen met het oog op de Tour." Vrijdag staat Bernal aan de start van zijn volgende voorbereidingskoers op de Tour, de driedaagse Ronde van de Ain waarin ook flink wat geklommen moet worden. (Belga)

(Belga) A l'approche du Tour de France, le Colombien Egan Bernal (Ineos) est sorti vainqueur de sa première course à étapes. "Je me sens très bien, et c'est le plus important" a-t-il expliqué après la dernière étape de la Route d'Occitanie.

Bernal, 23 ans, a posé les bases de sa victoire finale dans les Pyrénnées lundi avec une arrivée au sommet. "Nous avons fait un travail parfait avec l'équipe. Nous avons roulé en tête du kilomètre zéro jusqu'à la fin. L'équipe à fait un excellent travail jusqu'à la dernière partie ou j'ai attaqué. Pavel Sivakov était impressionnant. Il s'est amélioré depuis l'an passé et sera un coureur essentiel lors du Tour de France". La victoire de Bernal était attendue. "Nous sommes venus ici pour gagner. Je suis très content du résultat. C'est important que nous gagnions ici, autant pour l'équipe que pour le moral après le lockdown. C'était un bon entraînement pour le Tour". Le coureur colombien s'est aussi consacré à livrer le maximum de lui-même pour les trois étapes plus plates. Il n'a jamais fini hors du top 12, il s'est donc imposé dans le classement général et dans le classement des jeunes à son nom mais a également remporté le maillot à pois comme meilleur grimpeur. Bernal a terminé quatrième lors de l'étape finale au sommet d'une pente épineuse. "Cette arrivée était très difficile. Personne ne s'attendait à ce que ce soit si dur". Bernal sera au départ du Tour de l'Ain vendredi, sa prochaine course de préparation à la Grande Boucle. (Belga)