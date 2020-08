Officiel: Percy Tau prêté une saison au RSC Anderlecht (vidéo)

Après le Club Bruges l'an dernier, Percy Tau portera le maillot du RSC Anderlecht cette saison. L'attaquant sud-africain (21 sélections) est prêté par Brighton & Hove Albion, club anglais où évolue le Diable Rouge Leandro Trossard.

"Je vais faire partie d'une équipe qui veut toujours bien jouer au football et attaquer. Ce qui me convient parfaitement. Le RSCA convient idéalement à mon style de jeu. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je ferai donc tout mon possible afin de lui apporter ma contribution et de ramener le club à la place qui est la sienne : le sommet du foot belge", a confié le footballeur de 26 ans sur le site internet du club bruxellois.

Le directeur sportif des Mauves Peter Verbeke se réjouit de l'arrivée de Tau. "Percy est un joueur qui connaît déjà notre capitale et le championnat. C'est un joueur créatif, fort techniquement, rapide et agile, qui peut s’en sortir à diverses positions sur le front de l'attaque. De plus, il a déjà bien démontré par le passé qu'il pouvait se montrer efficace et décisif. En raison d'un manque de préparation, nous devrons lui donner du temps afin qu’il puisse être important pour nous, mais nous sommes bien sûr satisfaits de sa valeur ajoutée pour notre noyau".