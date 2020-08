Europa League: Romelu Lukaku qualifie l'Inter Milan pour le "Final 8", Wolfsburg et Koen Casteels éliminés

La saison européenne de football a repris ce mercredi après cinq mois d'interruption provoqué par le coronavirus. C'est avec les 8e de finale de l'Europa League que les Coupes d'Europe ont repris.

Wolfsburg et Koen Casteels, titulaire dans le but, ont été éliminés par le Shakthar Donetsk en 8e de finale de l'Europa League, mercredi à Kiev, en Ukraine. Le Shakthar s'est imposé 3-0, après avoir déjà gagné le match aller 2-1 avant la suspension des Coupes d'Europe pour cause de coronavirus.

Dans l'autre match joué mercredi en début de soirée, le FC Copenhague a battu les Turcs de Basaksehir 3-0 (aller: 0-1) et s'est aussi qualifié.

Les deux autres 8e de finale ont vu la qualification de Manchester United contre LASK (2-1, aller: 5-0) et de l'Inter Milan face à Getafe (2-0) grâce à un joli but de Romelu Lukaku. Il a ouvert le score d'un tir croisé à la demi-heure de jeu (33e). C'est là son 30e but de la saison, toutes compétitions confondues. Ce dernier match se trouvait dans une situation particulière, le match aller n'ayant pu se tenir. C'est donc en match unique à Gelsenkirchen que le Diable Rouge et ses équipiers ont défié les Espagnols.

Demain/Jeudi, Séville/AS Rome sera dans le même cas de figure, avec un match unique à Duisbourg. Bayer Leverkusen/Rangers (aller: 3-1), Bâle/Francfort (aller: 3-0) et Wolverhampton/Olympiacos (aller: 1-1) complètent l'affiche.

Après les 8e de finale, l'Europa League se poursuivra avec un 'Final 8' en Allemagne du 10 au 21 août.