C3: Manchester retrouvera Copenhague en quarts, l'Inter et le Shakhtar qualifiés

Manchester United, l'Inter, le Shakhtar Donetsk et Copenhague se sont qualifiés mercredi, dans des matches disputés à huis clos, pour le tournoi final inédit à huit équipes de la Ligue Europa, organisé du 10 au 21 août en Allemagne.

Les Red Devils, épouvantails de l'épreuve et déjà quasiment qualifiés après leur victoire à l'extérieur au match aller face aux Autrichiens de Linz (5-0), ont géré leur avance avec une équipe remaniée et se sont imposés 2-1.

Deux minutes après un but magnifique de Wiesinger (55e), d'une frappe dans la lucarne à plus de 25 m, les Mancuniens ont égalisé par l'intermédiaire de Jesse Lingard (57e) puis doublé la mise grâce au Français Anthony Martial (88e), entré quelques minutes plus tôt.

Autre favori à la victoire finale, l'Inter n'a pas tremblé face à Getafe (2-0) dans l'un des deux duels italo-espagnols de ces 8e disputés en Allemagne sur des matches secs, les rencontres aller n'ayant pu être jouées en mars en raison de la pandémie et l'absence de liaisons aériennes entre les deux pays à ce moment-là.

L'Inter a fait la décision grâce à un tir croisé du gauche de l'inévitable Lukaku (33e) et un but d'Eriksen (83e) et rencontrera en quarts les Rangers ou le Bayer Leverkusen (1-3 à l'aller).

Les Danois de Copenhague retrouveront Manchester United après avoir balayé 3-0 l'Istanbul Basaksehir, incapable de bonifier sa victoire 1-0 obtenue à l'aller et qui semble avoir payé les efforts consentis en championnat pour décrocher le premier titre de champion de Turquie de son histoire.

Copenhague a réussi à étouffer Basaksehir, tout en laissant la possession de balle à son adversaire, en marquant très vite dans ce match (4e) avant de se mettre à l'abri en deuxième période sur un penalty de Jonas Wind, qui s'est offert un doublé (52e), et un dernier but de Rasmus Falk (62e).

Déjà victorieux à l'aller (2-1), le Shakhtar Donetsk, récent champion d'Ukraine, n'a laissé aucune chance aux Allemands de Wolfsburg, balayés 3-0, après un match marqué par une expulsion de chaque côté.

Dans une partie agréable et rythmée dans laquelle il n'a longtemps manqué que les buts, le Shakhtar a fait la différence en quatre minutes en toute fin de match, avec un doublé de l'international ukrainien Moraes (89e, 90+3) et un but du jeune attaquant israélien Manor Solomon (90+1).

Les Ukrainiens retrouveront en quarts de finale Bâle ou Francfort, qui s'affronteront jeudi, le club suisse partant en ballotage très favorable après sa victoire 3-0 à l'aller.

Le vainqueur de la Ligue Europa obtiendra un ticket pour la phase de groupes de la Ligue des champions.