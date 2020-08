Europa League - L'Inter Milan et Romelu Lukaku qualifiés pour le Final 8

(Belga) L'Inter Milan s'est qualifié pour le Final 8 de l'Europa League en battant Getafe 2-0 mercredi soir en 8e de finale, dans une rencontre jouée à huis clos sur terrain neutre à la Veltins Arena de Gelsenkirchen, le stade de Schalke 04, en Allemagne.

Romelu Lukaku a ouvert le score d'un tir croisé à la demi-heure de jeu (33e). Le Diable Rouge a inscrit là son 30e but de la saison, toutes compétitions confondues. Après que Jorge Molina a manqué un penalty accordé pour une faute de main à la 76e, Eriksen a fait le break à la 83e minute: 2-0, score final. Cette rencontre s'est jouée en une seule manche, alors que les 8e de finale sont traditionnellement disputés en manches aller/retour. L'Inter et Getafe n'avaient pu jouer le match aller cet hiver en raison de la pandémie de coronavirus. Manchester United s'est aussi qualifié pour le Final 8 après sa victoire 2-1 sur Linz. Les Red Devils étaient déjà sur du velours après leur succès 5-0 à l'aller. Plus tôt dans la journée, le Shakthar Donetsk s'est qualifié au détriment de Wolfsburg et Koen Casteels et le FC Copenhague a éliminé Basaksehir. Ces 8e de finale de l'Europa League marquent le retour de la Coupe d'Europe après cinq mois d'interruption causée par le coronavirus. Les Coupes d'Europe étaient à l'arrêt depuis le 12 mars. Ce soir-là, six des huit huitièmes de finale aller de l'Europa League s'étaient joués. Inter Milan - Getafe et Séville - AS Rome n'avaient pu avoir lieu. Sévillans et Romains s'affronteront en un match jeudi à Duisbourg. Bayer Leverkusen - Rangers (aller: 3-1), Bâle - Francfort (aller: 3-0) et Wolverhampton - Olympiacos (aller: 1-1) complètent l'affiche des 8e de finale. Après les 8e de finale, l'Europa League se poursuivra avec un Final 8 qui aura lieu en Allemagne du 10 au 21 août, à huis clos.