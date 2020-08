Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Manchester City a officialisé mercredi en fin de journée l'arrivée du défenseur international néerlandais Nathan Aké en provenance du relégué Bournemouth, pour 5 ans et un montant estimé par la presse à 45 millions d'euros. City et Bournemouth s'étaient mis d'accord sur le montant de l'indemnité mais le joueur devait encore attendre que Chelsea renonce à une option pour racheter le joueur qu'il avait vendu au club du sud de l'Angleterre en 2017. Aké (25 ans, 13 sélections), un défenseur solide, rapide et bon balle au pied, est la deuxième recrue estivale de City après l'ailier espagnol Ferran Torres, recruté mardi en provenance de Valence pour 5 ans et 23 millions d'euros.

L'attaquant chilien Alexis Sanchez, libre de tout contrat avec Manchester United, a signé avec l'Inter Milan où il était prêté cette saison, a annoncé le club italien jeudi. Le joueur de 31 ans, qui avait déjà été prêté par Manchester United au club lombard cette saison, a signé un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Le milieu de terrain turc Arda Turan, en fin de contrat au FC Barcelone, est de retour à Galatasaray, neuf ans après avoir quitté son club formateur, a annoncé mercredi le club d'Istanbul. L'international turc aux 102 sélections (33 ans) se serait engagé pour une saison plus une deuxième en option, selon les médiaux locaux.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

L'ancien international allemand Sandro Wagner a mis un terme à sa carrière à 32 ans. Il a joué la majeure partie de sa carrière en Allemagne avec deux passages au Bayern Munich, où il a été formé, en 2007-2008 et 2018-2019. Il a également joué à Duisbourg, Werder Brême, Kaiserslautern, Hertha Berlin et Hoffenheim. En 2019, il avait rejoint le club chinois Tiajin TEDA où il avait résilié son contrat il y a une semaine.

L'ancien défenseur néerlandais de l'Ajax Amsterdam et du Paris Saint-Germain Gregory van der Wiel (32 ans) s'est entraîné jeudi avec le groupe du RKC Waalwijk et veut faire son retour dans le football professionnel.

L'attaquant international russe Alexander Kokorin, qui a passé près d'un an en prison l'an dernier pour des violences, a signé trois ans (plus une année en option) avec le Spartak Moscou, a annoncé dimanche le club moscovite. L'attaquant de 29 ans était libre de tout contrat après la fin de son bail au Zenit Saint-Pétersbourg.

Jéfferson Farfán quitte le Lokomotiv Moskou après trois ans et demi dans le club moscovite. L'attaquant péruvien de 35 ans dit au revoir au club avec lequel il a remporté un titre et deux Coupes de Russie. Farfán a d'abord connu un franc succès au PSV (Eindhoven) de 2004 à 2008 et ensuite oué pour Schalke 04 en Allemagne et enfin pour Al-Jazira à Abu Dhabi. Farfán n'a pas encore fait savoir si il cherchait un nouveau club pour la suite de sa carrière. En mai, Farfán a été le premier joueur testé positif au coronavirus dans le championnat russe de première division.

Le jeune arrière latéral suisse Jordan Lotomba a rejoint l'OGC Nice en provenance des Young Boys Berne, sacrés samedi champions de Suisse, a annoncé lundi le club azuréen. Septième recrue du Gym, le joueur de 21 ans, qui peut évoluer à droite comme à gauche, viendra épauler Dante, Sarr ou Herelle en défense. Formé en Suisse, Lotomba a évolué avec les sélections de jeunes de l'équipe nationale mais n'a pour l'instant pas été convoqué en A avec la Nati. Les modalités n'ont pas été précisées mais plusieurs sources proches de Nice et de Berne font état d'un transfert compris entre 6 et 7 millions d'euros.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Gheorghe Hagi a quitté son poste d'entraîneur du Viitorul Constanta. La légende du football roumain a pris cette décision en concertation avec le président du club. Il estime que les prestations de la saison passée n'était pas assez bonnes. Hagi, passé par le FC Barcelone et le Real Madrid et remporté la Coupe de l'UEFA avec Galatasaray durant sa carrière de joueur, est le propriétaire de Viitorul. Il a mené le club au titre national en 2017. "Nous espérons présenter un nouvel entraîneur d'ici quelques jours", a déclaré Hagi.

Le club italien de Cagliari a annoncé lundi l'arrivée comme nouvel entraîneur d'Eusebio di Francesco, licencié en octobre dernier par la Sampdoria Gênes. Eusebio di Francesco, 50 ans, a connu une belle carrière de joueur débutée en Serie A à 18 ans avec Empoli. Au poste de milieu de terrain, il a notamment été sacré champion d'Italie avec la Roma en 2001 et a connu 12 sélections sous le maillot de l'équipe nationale. L'ancien international italien a marqué les esprits comme entraîneur aux commandes pendant cinq ans du club de Sassuolo qui a connu grâce à lui une promotion historique en Serie A en 2013 et une qualification surprenante en Europa League pour la saison 2016-2017. Il a ensuite exercé à la Roma de juin 2017 à mars 2019, date de son limogeage malgré un parcours jusqu'en demi-finales de la Ligue des Champions la saison précédente. Eusebio di Francesco s'est engagé avec le club sarde jusqu'en juin 2022. Il remplace Walter Zenga, nommé en mars, avec lequel Cagliari a terminé 14e du Championnat.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Après le défenseur colombien Daniel Muñoz mardi, le Racing Genk a conclu un accord avec le club mexicain de Santos Laguna au sujet du transfert de Gerardo Arteaga. Les pensionnaires limbourgeois de Jupiler Pro League ont annoncé mercredi que l'arrière gauche de 21 ans signera un contrat de cinq saisons à Genk, après ses examens médicaux.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

L'attaquant français Jordan Faucher a signé un contrat de deux ans, avec option, à Waasland-Beveren, a indiqué le club waeslandien mercredi soir. Le joueur de 28 ans évoluait la saison dernière à Xhanti, en Grèce. Ce n'est pas la première expérience en Belgique de Jordan Faucher. Le Français avait joué à Tournai de 2011 à 2012 et à l'Antwerp de 2012 à 2014. Après son départ d'Anvers, le joueur formé à Metz a poursuivi sa carrière en Israël jusqu'à son retour en France en 2018, au Red Star, qu'il quittait après un an pour Xhanti.

Le KV Courtrai a engagé le jeune attaquant malaisien Luqman Hakim, âgé de 18 ans, a annoncé jeudi le club de football de Jupiler Pro League. Il a signé un contrat de cinq ans. Courtrai est venu chercher Hakim dans son pays d'origine, au FA Selangor. Ce club avait déjà annoncé le transfert de l'attaquant le mois dernier. Courtrai appartient à Vincent Tan qui est originaire de Malaisie. Le KVK accueille dimanche Waasland-Beveren en ouverture du championnat de D1A.

Jonathan Buatu, le défenseur belgo-angolais actif au Portugal, s'est engagé du côté de Saint-Trond. Le club trudonnaire l'a annoncé lundi sans préciser la durée du contrat. Formé à Genk et au Standard, Buatu, 26 ans, a longtemps été considéré comme une grande promesse du football belge mais n'a jamais répondu aux attentes. La saison dernière, il était prêté à Desportivo Aves. Avant de partir au Portugal, il avait joué pour Fulham et Waasland-Beveren. International belge chez les jeunes, Buatu défend les couleurs de l'Angola. Il compte 15 sélections chez les A.

Ostende a obtenu le prêt avec option d'achat du jeune défenseur anglais Toby Sibbick qui arrive en provenance de Barnsley, a annoncé mardi le club côtier. Sibbick, 21 ans, a été formé à Wimbledon où il fait ses débuts professionnels en 2017. La saison dernière, il avait rejoint Barnsley qui l'avait prête six mois à Hearts of Midlothian en Ecosse.

Le Beerschot, promu en Jupiler Pro League, a recruté l'attaquant gambien Abdoulie Sanyang. Il évoluait la saison passée à Lommel, en 1B, où il a inscrit trois bus et délivré trois assists en 23 matchs. Sanyang a signé un contrat d'un an.