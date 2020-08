Le rugby sud-africain peut reprendre malgré la pandémie, annonce le ministre des Sports

Le ministre sud-africain des sports, Nathi Mthethwa, a annoncé jeudi que le rugby pouvait reprendre à huis clos pendant la pandémie de coronavirus, à condition que certains protocoles sanitaires soient respectés.

Aucune date n'a été annoncée pour la reprise de ce sport qui, aux côtés du football et du cricket, est l'un des plus populaires dans la "nation arc-en-ciel".

"À ce stade, nous espérons avoir nos premiers matches d'ici début ou mi-septembre", a déclaré Jurie Roux, le directeur général du rugby sud-africain.

"Nos plans concernant la structure de la compétition prévue seront annoncés en temps voulu, car nous avons différentes options à envisager".

Les franchises des Bulls, des Cheetahs, des Griquas, des Kings, des Lions, des Pumas, des Sharks et des Stormers ont commencé à s'entraîner sans contact le mois dernier après la fermeture du rugby en mars à cause de l'épidémie de COVID-19.

M. Roux a récemment déclaré que la sélection d'Afrique du Sud, qui a remporté la Coupe du monde de rugby en novembre dernier pour la troisième fois, ne jouerait pas à domicile cette année en raison de la pandémie.

Toutefois, le sélectionneur national Jacques Nienaber a déclaré qu'il serait possible de participer en novembre et décembre au Rugby Championship, qui réunit outre l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine, à condition que les joueurs aient suffisamment d'entraînement.

Le successeur de Rassie Erasmus a déclaré que le minimum requis pour les candidats à l'équipe nationale était de "six matches de compétition" et qu'un redémarrage à la mi-septembre permettrait d'atteindre cet objectif.

Au lieu de tests à domicile et à l'extérieur entre l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, un tournoi en six journées sera probablement organisé en Nouvelle-Zélande, où le virus est sous contrôle.

La Nouvelle-Zélande dispute des matches de rugby avec des spectateurs depuis la mi-juin et l'Australie a elle recommencé à jouer début août, laissant les Sud-Africains et les Argentins sur la touche, désavantagés.