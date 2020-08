Les Belges à l'étranger - "Eden Hazard se sent beaucoup mieux maintenant"

(Belga) La Ligue des champions revient vendredi, après cinq mois d'interruption causée par la pandémie de coronavirus. Le Real Madrid se rend en Angleterre pour y affronter Manchester City en huitièmes de finale retour. Eden Hazard et Thibaut Courtois figurent dans la sélection de Zinedine Zidane.

Opéré en mars à la cheville, Hazard a effectué un timide retour avec le Real Madrid lors de la reprise de la Liga où le club madrilène a décroché son 34e titre de champion d'Espagne. Gêné par sa cheville après le match contre l'Espanyol, le capitaine des Diables Rouges avait manqué les matches face à Bilbao et Getafe. Contre Alavés, il n'avait joué que huit minutes avant d'être laissé sur le banc contre Grenade. Lors du dernier match à Leganes, il avait également été laissé au repos. "Il a eu quelques soucis à la fin de la Liga, mais il se sent beaucoup mieux maintenant, surtout que nous avons eu beaucoup de temps pour préparer le match", a déclaré l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane jeudi. "Il se sent bien, confiant. Quand il a eu sa blessure durant la saison, quand nous jouions tous les deux ou trois jours, c'était difficile pour lui de récupérer. Mais maintenant il se sent bien, il ne va pas jouer avec des gènes". Reste à voir si le Diable Rouge débutera la rencontre. "Nous verrons ce que nous ferons demain", dit Zidane. "Ce sont des choses de l'entraîneur et des joueurs. Le plus important c'est que nous soyons bien. Nous avons eu 10 jours pour préparer le match et ce qui se dit sur Hazard ne compte plus maintenant". Vendredi, le Real Madrid devra refaire son retard après sa défaite 1-2 au match aller. "Nous nous sommes bien préparés pour jouer ce match. C'est un match retour, nous connaissons le résultat de l'aller, notre retard, mais nous sommes concentrés et nous savons que ce sera une autre finale. Nous allons tenter de faire un grand match", avance le coach merengue. "Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sera un bon match de football entre deux très bonnes équipes. Nous sommes prêts, nous l'abordons comme une autre finale, car il y en a quatre si nous voulons aller jusqu'en finale". (Belga)