Toujours positif au coronavirus, Sergio Pérez cèdera à nouveau le volant à Nico Hulkenberg ce weekend

Le pilote allemand Nico Huelkenberg remplacera à nouveau Sergio Perez au volant d'une Racing Point ce week-end au Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1, le 5e rendez-vous de la saison disputé à Silverstone en Angleterre.

Le Mexicain a manqué le Grand Prix de Grande-Bretagne la semaine dernière après avoir été testé positif au Covid-19. Il a de nouveau été testé positif jeudi. Perez, 30 ans, "est en bonne santé physique et se rétablit", a déclaré Racing Point vendredi.

"Toute l'équipe souhaite le meilleur à Sergio et à sa famille et nous attendons son retour avec impatience". Huelkenberg, 32 ans, a roulé aux essais et aux qualifications à Silverstone la semaine dernière mais n'a pas pu prendre part à la course en raison d'un problème technique. "Courir à nouveau sur la même piste rend les choses un peu plus faciles et l'équipe a fait un excellent travail en m'aidant à me mettre à niveau", a déclaré Huelkenberg. "Je pense que nous pouvons nous battre pour des points ce week-end, ce qui est sans aucun doute mon objectif".