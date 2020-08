Lewis Hamilton ouvre la porte à une prolongation chez Mercedes: "Cela se fera, je ne suis pas stressé"

Lewis Hamilton a confirmé jeudi que son intention était de rester en Formule 1 chez Mercedes mais qu'il préférait attendre encore un peu pour signer un nouveau contrat avec l'écurie allemande.

"De toute évidence, cela ne semble pas le meilleur moment pour s'asseoir et discuter d'un nouveau contrat", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse jeudi avant le Grand Prix des 70 ans de la Formule 1 ce weekend à Silverstone. "Quand vous pensez au nombre de gens qui ont perdu leur emploi et sont au chômage, s'asseoir pour discuter d'un gros contrat ne semble pas la chose la plus urgente à faire en ce moment", a-t-il ajouté alors que son contrat actuel expire à la fin de l'année. "Mais je veux continuer avec l'équipe et cela ne sera pas un gros effort de s'asseoir pour le faire. C'est juste que pour l'instant, je ne me sens pas confortable pour ça. Donc on va attendre encore un peu. Je suis sûr que cela se fera, je ne suis pas stressé", a souligné le sextuple champion du monde britannique. Son coéquipier finlandais Valtteri Bottas a lui prolongé d'un an "au moins" chez Mercedes jeudi.

S'il ne semble guère faire de doute qu'Hamilton, 35 ans, va rester dans son équipe actuelle, le sort de Sebastian Vettel, qui va quitter Ferrari l'an prochain n'est toujours pas scellé. Le quadruple champion du monde allemand, 33 ans, est resté évasif jeudi sur son avenir alors que, selon des rumeurs non confirmées, il s'apprêterait à signer pour l'écurie Racing Point qui sera rebaptisée Aston Martin l'an prochain. "J'ai beaucoup de possibilités", a souligné Vettel lors d'une conférence de presse à Silverstone. "Peut-être pas autant que cela en Formule 1 car vous pouvez voir vous-mêmes combien de baquets sont déjà pris", a-t-il toutefois précisé. "Mais j'ai toujours dit que le plus important est que je sois content avec mon choix et le temps dira lequel il est. D'ici là, je ne me fais pas trop de soucis", a-t-il confié.