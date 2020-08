Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

James Rodriguez et le Real Madrid, c'est presque terminé. Le Colombien et le club ne peuvent plus s'entendre et un départ est de plus en plus proche. Sa future destination pourrait être Arsenal, qui se montre de plus en plus insistant, selon le journal As.

Arsenal qui devrait aussi engager Willian dans les prochains jours. Selon Sky Sports, le Brésilien, qui arrive en fin de contrat à Chelsea, se serait mis d'accord sur un contrat de 3 ans avec les Gunners. Tout devrait se finaliser rapidement.



La Gazzetta dello Sport explique aujourd'hui que Gonzalo Higuain pourrait quitter la Juventus. Le club aimerait visiblement rompre le contrat de l'attaquant argentin, pisté par des clubs américains. Son bail expire en 2021.

Anderlecht a confirmé l'arrivée de Mustapha Bundu, qui a signé pour quatre ans. Il vient renforcer le secteur offensif du Sporting. (Lire l'article complet)



Le Nord-Irlandais Cameron McGeehan s'est engagé pour trois ans à Ostende, a annoncé le KVO jeudi. Le médian de 25 ans vient de Barnsley (D2 anglaise). Formé à Fulham, Chelsea et Norwich, Cameron McGeehan a évolué en divisions inférieures anglaises lors de sa carrière pro, à Luton Town et Cambridge United. Il a connu la montée en D2 avec Barnsley, qui l'avait prêté à Portsmouth, un autre club de Championship, de janvier à juin. Il est le second joueur de Barnsley à signer à Ostende après Toby Sibbick.

Jonathan David à Lille, ce n'est qu'une question de jours. Le journal L'Equipe avance des discussions autour d'un transfert de 27,5 millions d'euros. Un contrat de 5 ans attend l'attaquant des Buffalos.

Carlinhos n'est plus un joueur du Standard. Le joueur brésilien rentre au pays et a signé à Vasco De Gama.