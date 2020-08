Guerre ouverte entre le Real Madrid et Gareth Bale: le Gallois a REFUSÉ d'affronter Manchester City

Zinédine Zidane l'avait déjà révélé hier: Gareth Bale n'est pas du voyage pour affronter Manchester City, ce soir, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le Gallois a refusé de jouer.

C'est une nouvelle étape vers le divorce presque avéré: Gareth Bale a refusé de disputer le huitième de finale de Ligue des Champions de ce soir face à Manchester City. L'information a été confirmée par le coach lui-même. "Il a préféré ne pas jouer, rien de plus, et le reste est entre lui et moi. Il y a des choses qui doivent rester dans le vestiaire", avait précisé hier soir Zinédine Zidane.

Le coach avait avoué ne pas savoir de quoi sera fait l'avenir de Gareth Bale. Selon le journal AS, la raison de son refus est claire: il s'attendait à cirer le banc, ce qui ne lui convenait pas du tout. Il prive cependant son club d'une option éventuelle. Des clubs pourraient se manifester, mais le salaire du Gallois pose problème. Son contrat, lui, court jusqu'en juin 2022... “Il n’y a pas de solution au problème Bale”, aurait expliqué un proche de l'agent de Bale.

Voilà qui risque de précipiter la fin de l'aventure !