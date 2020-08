Ligue des Champions - Lampard, le coach de Chelsea, ne pense pas encore à l'élimination

(Belga) Samedi soir, Chelsea est confronté à une tâche presque impossible à l'Allianz Arena face au Bayern Munich. L'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions se profile à l'horizon pour les Blues battus 0-3 à l'aller à domicile le 25 février.

Pourtant, l'entraîneur Frank Lampard refuse de se résigner à cette élimination. "Je crois vraiment que c'est encore possible. Sinon, nous ne serions pas ici", a déclaré le coach en faisant allusion au moral de ses joueurs. "De toute façon, ce sera un travail très difficile. Nous devons croire que nous avons encore une chance, que nous pouvons réussir quelque chose de spécial." L'ancien international anglais ne pourra pas compter sur les blessés Christian Pulisic, le capitaine César Azpilicueta, Pedro et Willian. Jorginho et Marcos Alonso ne sont pas là pour cause de suspension. N'Golo Kanté et Ruben Loftus-Cheek sont prêts à jouer. Michy Batshuayi est dans la sélection, mais ne doit pas compter sur des minutes de jeu. Batsman se dirige vers la sortie de Chelsea: depuis fin février, il n'est plus entré en action. Le défenseur allemand Antonio Rüdiger croit toujours aux chances des Blues. "Nous n'avons rien à perdre. La pression n'est pas sur nous et cela peut jouer à notre avantage. Nous devons juste faire de notre mieux et ensuite nous verrons comment ça se passe."