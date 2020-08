GP Mingels - Kevin Borlée plus rapide que ses frères Jonathan et Dylan sur 100 m

(Belga) Les frères Borlée ont ouvert leur saison samedi au GP Mingels au stade Roi Baudouin avec un 100 mètres. Kevin a été le plus rapide en 10.64, devant Jonathan (10.69) et Dylan (10.72). Sur 400 mètres, la Belgian Cheetah Paulien Couckuyt a pulvérisé son record personnel.

Les frères font les choses différemment cet été. Ils s'entraînent sous la direction du Français Guy Ontanon, spécialiste des distances les plus courtes, au lieu d'être encadrés par leur père Jacques Borlée, et ils se concentrent temporairement sur les 100 et 200 mètres. Kevin n'est pas passé loin de son record personnel, 10.57 signé en 2017, contrairement à Jonathan dont le meilleur chrono est de 10.47 également établi en 2017. Le record personnel de Dylan Borlée est de 10.61. Paulien Couckuyt, championne d'Europe espoirs sur 400 mètres haies, a couru un 400 mètres plat. Elle a gagné en 52.98, bien en dessous de son record personnel de 53.46. Un autre Cheetah, Margo van Puyvelde, a effectué son retour après une longue blessure. Elle a terminé deuxième en 54.59, bien au-dessus de son record personnel (52.25). Enfin, il y avait une autre Cheetah à la fête: Camille Laus a remporté le 200 mètres en 23.60, deux centièmes de moins que son record personnel, établi il y a un an. (Belga)