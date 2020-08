Toute-puissance, impact sur le vestiaire, coaching: y-a-t-il un "problème Messi" au FC Barcelone ?

L'importance de Lionel Messi dans le jeu du Barça n'est plus à prouver. Mais pour notre consultant Mbaye Leye, l'Argentin a aujourd'hui un poids tel dans le club qu'il peut freiner la percée d'autres coéquipiers.

Le FC Barcelone est-il trop dépendant de Lionel Messi ? La question se pose ces derniers mois, plus encore depuis la nomination de Quique Setien combinée à l'arrivée d'Antoine Griezmann. L'avenir du coach catalan est remis en question et pourrait être remis en cause en cas de sortie ce soir face au Napoli.

Pour Mbaye Leye, il est aujourd'hui compliqué de travailler avec Lionel Messi, de par son rôle unique dans le vestiaire catalan et dans le club en général. "C'est toujours difficile d'être un entraîneur et d'avoir un joueur comme Ronaldo, Messi ou Neymar", explique notre consultant. "Parce qu'à Barcelone, vous avez un Messi qui est plus fort que l'entraîneur, ce qui peut parfois poser des petits problèmes pour l'entraîneur pour faire des choix. Quand on voit le problème de Griezmann, qui ne s'épanouit pas... Ce n'est plus le même Barcelone que l'on voyait jouer avant, peut-être qu'on les retrouvera, mais cette saison, ce n'est pas le vrai Barcelone", détaille-t-il ensuite.

Un avis que ne partage pas forcément Philippe Vande Walle. "On a jamais été habitué à voir un Lionel Messi critiqué. Ces derniers mois, je trouve que c'est un peu beaucoup. C'est un peu bizarre", explique l'ancien Diable Rouge. "Je suis pas sur que ce soit un mec qui parle beaucoup dans un vestiaire. Mais forcément, dans un vestiaire il y a des patrons", rebondit Leye, qui enchaîne avec une analyse du leadership imposé par le génie argentin. "Ici, c'est lui. Quand c'est un patron comme Messi qui fait la différence, les joueurs qui jouent doivent avoir un feeling par rapport à l'entraîneur, il ne faut pas être aveugle, il doit se passer quelque chose entre un joueur et un entraîneur. Messi, c'est la vedette".

Lionel Messi espérera sans doute pouvoir faire la différence, au Camp Nou, pour aider son équipe à disputer le Final 8.