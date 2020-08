GP Mingels - Guy Ontanon, coach des frères Borlée: "Je vois des progrès"

(Belga) Guy Ontanon, l'entraîneur français qui accompagne les frères Borlée cet été dans leur recherche de chronos plus rapides sur le 100 et 200 mètres, s'est montré satisfait après l'ouverture de la saison samedi au GP Mingels. Sur 100m, Kevin a été le plus rapide en 10.64, devant Jonathan (10.69) et Dylan (10.72). Les frères feront la combinaison 100 et 200 mètres lors du GP de Bruxelles dimanche.

"J'ai vu de bonnes choses, mais il y en a encore beaucoup à perfectionner, logique après une première course", a déclaré Ontanon. "Je vois des progrès, c'est l'essentiel. Dylan commence à faiblir entre 30 et 60 mètres. La fin de course de Kevin a été particulièrement bonne, mais il peut faire encore mieux. Le départ de Jonathan a été totalement manqué, mais je vois qu'il y a quelque chose de bon en lui. Dimanche, il remet ça et il ne peut qu'aller plus vite". Kevin Borlée a fait une analyse similaire à celle d'Ontanon. "C'est bien de pouvoir refaire de la compétition. Sur 100 mètres, je n'ai pratiquement plus de points de repère et c'est un peu difficile de déjà faire le point. Il y sans aucun doute beaucoup mieux à faire. Mon départ n'a pas été super, mon passage de la première partie de la course à la deuxième a également été difficile. Dimanche, j'espère faire mieux tout de suite, il y a encore de la marge. Techniquement, j'espère faire un pas en avant, et ensuite je pense qu'il y aura un chrono plus rapide."