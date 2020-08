Pro League: Mouscron surprend son monde en accrochant l'Antwerp

Dans l'autre match, Dieumerci Mbokani, qui a reçu le trophée de meilleur buteur pour la saison écoulée, a vite compris qu'il ne serait pas à la fête. Mouscron a opté pour un dispositif défensif avec cinq arrières. Après un début tranquille, l'Antwerp a accéléré et Hervé Koffi, qui avait passé une première demi-heure tranquille, a sorti le grand jeu en détournant un coup de tête de Junior Pius (32e).

Le Burkinabé a encore fait mieux en bloquant un assaut de Faris Haroun et en gagnant son duel avec Simen Juklerod, qui avait profité d'un rebond (39e). La seconde période a été lancée par un gros fait marquant: Jean Onana a stoppé Mbokani fautivement dans le rectangle et Refaelov a transformé le penalty (49e, 1-0). La réaction de Mouscron n'a pas été vive et Koffi a prouvé qu'il mériterait bien d'être désigné homme du match sur une reprise de Refaelov (65e).

Après la pause fraîcheur (70e), Fernando Da Cruz a notamment lancé Bakic à la place de Benjamin Van Durmen (73e). Un changement en or car sur sa première touche de balle, le Monténégrin a envoyé un tir croisé imparable de l'extérieur du rectangle (78e, 1-1)