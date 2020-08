C1: le Bayern et Lewandowski sortent Chelsea et partent en favoris à Lisbonne

Bayern-Barcelone! L'affiche du quart-de-finale de Ligue des champions vendredi prochain est somptueuse, mais les Allemands arriveront à Lisbonne en favoris, avec un Robert Lewandowski en état de grâce, encore auteur d'un doublé samedi contre Chelsea (4-1) en match retour des 8e.

Cinq mois après leur victoire 3-0 à Londres à l'aller en mars, les Bavarois ont aligné leur 12e victoire consécutive depuis la reprise post-coronavirus mi-mai.

Lewandowski a ouvert le score sur penalty (10e), puis marqué le quatrième but (83e) pour conforter sa première place au classement des buteurs de la C1 avec... 13 buts en huit matches! Il a aussi délivré deux passes décisives à Ivan Perisic (24e) et Corentin Tolisso (76e) pour les deux autres buts du Bayern.

Tammy Abraham a répondu pour Chelsea (2-1, 44e) et sauvé l'honneur des Blues: un seul but en plus de trois heures de jeu contre les champions d'Allemagne.

Le coach bavarois Hansi Flick avait donné un signal clair, en alignant au coup d'envoi tous ses titulaires valides. Malgré les trois buts d'avance, il n'était pas question de prendre le moindre risque. Seuls Benjamin Pavard (cheville) et Kingsley Coman (problème musculaire) manquaient à l'appel.

- Triplé en vue -

C'est donc un Bayern gonflé à bloc qui va s'envoler dimanche pour le Portugal, avec le rêve de réaliser le deuxième triplé championnat-coupe-Ligue des champions de son histoire, après celui de la génération Robben-Ribéry en 2013.

Les statistiques seules ont de quoi épouvanter les adversaires. Le "Rekordmeister" est devenu cette saison le meilleur vainqueur de l'histoire des phases de poule de la C1, avec six victoires en six matches et une différence de buts de +19 (24 buts marqués, cinq encaissés).

Ses canonniers sont intenables. Lewandowski n'a plus de concurrent dans la compétition, surtout après l'élimination de Ronaldo avec la Juve par Lyon. Et Serge Gnabry, l'ailier surdoué, a inscrit son nom dans les annales en réussissant un quadruplé à Tottenham (7-2) puis un doublé au match aller à Chelsea en mars!

Et il n'y a aucun effet magique "Ligue des champions". Sur la scène nationale, le Bayern a tout balayé également, en remportant le championnat et la coupe grâce à une série de 11 victoires consécutives après la reprise post-coronavirus mi-mai.

- "Toute erreur est punie" -

Samedi soir, le suspense n'a pas duré longtemps. Dès la dixième minute de jeu, Lewandowski s'est fait justice lui-même après avoir été fauché dans la surface par le gardien des Blues, Willy Caballero (1-0, 10e).

Le Polonais a ensuite offert le deuxième but à Ivan Perisic (2-0, 24e), pour couronner un début de match entièrement dominé par les Bavarois, plus agressifs dans les duels, omniprésents au pressing et totalement dans leur match, malgré l'étrange ambiance d'une Allianz Arena vide.

A 5-0 sur l'ensemble des deux matches, le Bayern a logiquement levé le pied, et Hudson-Odoi a même trompé Neuer d'un beau tir enveloppé (28e). Mais le but a été refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Juste avant la pause, Tammy Abraham a cependant réduit l'écart, en reprenant de près une balle repoussée par Neuer (2-1, 44e).

Corentin Tolisso, entré à l'heure de jeu, a ensuite scoré d'une belle reprise de volée au six mètres (3-1, 76e), sur un centre de son indispensable collègue polonais, avant que ce même Lewandowski ne boucle le récital de la tête (4-1, 83e).

Au Portugal, l'opposition sera plus sérieuse, dans des matches couperets à élimination directe. "On connaît bien ça avec l'équipe nationale", a déjà commenté Manuel Neuer, "on sait que dans ce format toute erreur est punie".

Rendez-vous est donc pris avec le Barça de Lionel Messi pour un grand "classique" européen vendredi.