PGA - Dustin Johnson nouveau leader du Championnat PGA

(Belga) L'Américain Dustin Johnson s'est emparé des commandes du Championnat PGA, première levée du Grand Chelem de la saison de golf, au terme du troisième tour disputé sur le parcours du TPC Harding Park, samedi à San Francisco.

Johnson a rendu une carte de 65 coups (-9) afin de prendre les commandes de ce tournoi doté d'un prize money de 11 millions de dollars. L'Américain, 5e mondial, a réalisé huit birdies, un bogey et un double bogey pour effectuer un bond de 19 places au classement. Johnson, vainqueur de l'US Open 2016, compte un coup d'avance sur ses compatriotes Scottie Scheffler et Cameron Champ. Un trio de golfeurs, constitué de l'Anglais Paul Casey et des Américains Collin Morikawa et Brooks Koepka, est en embuscade à deux coups de la tête. Haotong Li, surprenant leader vendredi et qui s'était pris à rêver de devenir le premier Chinois vainqueur d'un Majeur, est redescendu sur terre, plus exactement au 13e rang. Pour Tiger Woods en revanche, c'est vraisemblablement fini, après un troisième tour qui s'est soldé par quatre bogeys et deux birdies (+2) l'ayant relégué à la 59e place. Il attendra donc pour décrocher son 16e titre du Grand Chelem, qui aurait aussi été son 5e au Championnat PGA. Le N.1 mondial Justin Thomas, qui a passé tout juste le cut, est remonté à la 34e place après avoir joué en 68 coups. Enfin, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, double vainqueur, a chuté à la 43e place après une journée ponctuée en 71 coups. - Classement après le 3e tour (par 70): 1. Dustin Johnson (USA) -9 (69-67-65) 2. Cameron Champ (USA) -8 (71-64-67) . Scottie Scheffler (USA) -8 (66-71-65) 4. Paul Casey (Ang) -7 (68-67-68) . Brooks Koepka (USA) -7 (66-68-69) . Collin Morikawa (USA) -7 (69-69-65) 7. Daniel Berger (USA) -6 (67-67-70) . Jason Day (Aus) -6 (65-69-70) . Bryson DeChambeau (USA) -6 (68-70-66) . Tony Finau (USA) -6 (67-70-67) . Tommy Fleetwood (Ang) -6 (70-64-70) . Justin Rose (Ang) -6 (66-68-70) (Belga)