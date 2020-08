F1: Max Verstappen s'impose devant les deux Mercedes à Silverstone

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté le Grand Prix du 70e anniversaire de la création de la Formule 1 dimanche sur le circuit de Silverstone en Angleterre. Au volant de sa Red Bull-Honda et parti de la 4e place, il a réussi à remporter ce 5e Grand Prix de la saison devant les Mercedes, invaincues en 2020 et grandes favorites, grâce à une stratégie de pneumatiques différente de ses adversaires.

Parti en pneus durs, conte les médiums pour les autres, il a effectué beaucoup plus tard son premier changement de pneus et pu ainsi s'installer en tête. Reparti en tête après le second changement, il a précédé de 11.326 secondes sous le drapeau à damiers au terme des 52 tours le Britannique Lewis Hamilton, lauréat la semaine précédente du Grand Prix de Grande-Bretagne sur ce même circuit malgré une crevaison dans le dernier tour juste devant Verstappen. Le Finlandais Valtteri Bottas, parti en pole, a complété le podium à 19.321 secondes.

A 22 ans, Verstappen décroche son 9e succès, le premier depuis le Brésil en 2019 et monte sur son 35e podium en carrière. Il est désormais 2e au championnat avec 77 points derrière les 107 points du sextuple champion du monde et triple tenant du titre (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019) qui restait sur trois succès consécutifs : en Styrie, Hongrie et Grande-Bretagne. Bottas est 3e avec 73 unités. Hamilton, qui a réussi le meilleur tour en course et aligné un 38e Grand Prix dans les points, monte sur le 155e podium de sa carrière et égale le record de Michael Schumacher.

La 6e manche du championnat se déroulera dimanche prochain, 16 août, à l'occasion du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Montmelo, au nord de Barcelone.