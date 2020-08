Tour de l’Ain: Roglic et Jumbo survolent le Grand Colombier

Le Tour de l'Ain n'a pas échappé à Primoz Roglic : dans une forme indécente et entourée de sa +dream team+ Jumbo, le champion de Slovénie a encore dominé la concurrence, à commencer par Egan Bernal, dans le Grand Colombier dimanche.

A trois semaines du Tour de France dont il est plus que jamais l'un des favoris, Primoz Roglic a signé son deuxième succès en deux jours et remporté devant le tenant du titre à Paris, Egan Bernal, le Tour de l'Ain où le pire résultat de +Rogla+ en trois étapes a été sa deuxième place vendredi.

L'autre Colombien Nairo Quintana, transfiguré depuis son départ de Movistar pour Arkéa-Samsic complète le podium du classement général et de l'étape, copie quasi conforme de la 15e du Tour de France cinq semaines plus tard avec le triptyque montée de la Selle de Fromentel, col de la Biche et Grand Colombier.

Encore une fois, l'équipe Jumbo, aux airs de super-héros, a montré toute sa puissance de feu. Quand le leader d'Ineos, Egan Bernal, s'est retrouvé isolé dans le groupe de tête, les hommes en noir et jaune étaient encore quatre: ses trois as Primoz Roglic, Tom Dumoulin et Steven Kruijswijk et le Néo-Zélandais George Bennett, classé deux fois dans le top 10 d'un Grand Tour.

Ineos avait pourtant pris la course en main, soucieuse de rattraper la "mauvaise journée" de la veille, dixit son directeur Gabriel Rasch dimanche. Geraint Thomas, a assuré le tempo dans la vallée menant au Grand Colombier puis rapidement abdiqué, avant même les iconiques lacets dans la roche qui offrent un décor de rêve sur les eaux bleutées minérales du Rhône. Quant au quadruple lauréat de la Grande Boucle, Chris Froome, il a fini l'étape avec plus de 12 minutes de retard après avoir imprimé le train Ineos sur la première moitié du col.

Seul lors des sept derniers kilomètres d'ascension, Egan Bernal a tenté un bluff en restant en queue de groupe. Un jeu qui n'a pas échappé à Primoz Roglic, descendu plusieurs fois à sa hauteur pour lui glisser quelques mots et qui a contré l'attaque du Colombien dans les derniers hectomètres pour remporter l'étape.

"Mon objectif pour le Tour de France est d'avoir le plus haut niveau possible, de grandir avec l'équipe", a bluffé à sa manière le Slovène à l'arrivée, démentant faire du Tour de France son grand objectif cette année.