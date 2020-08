Formule E - Jean-Eric Vergne gagne la 9e épreuve, Antonio Felix da Costa 2e est sacré champion

(Belga) Antonio Felix da Costa est le nouveau champion du monde de Formule E. Le Portugais a terminé 2e de la 9e des 11 épreuves de la saison 2019-2020 dimanche à Berlin. La victoire du jour est revenue à son équipier le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) qui était le tenant du titre. Le Team DS Techeetah est aussi assuré du titre alors qu'il reste à disputer deux courses mercredi et jeudi toujours à huis clos et toujours à Berlin.

Vergne a remporté son 9e Grand Prix en formule électrique. Du côté des pilotes belges, on soulignera la course de Stoffel Vandoorne. Le pilote Mercedes EQ, parti 20e sur la ligne, a fini 12e. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra), 9e des qualifications a dû se contenter de la 15e place. Ils n'ont pas marqué de points. Da Costa compte 156 points. Vandoorne est 8e (57) et D'Ambrosio 15e (19).