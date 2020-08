AG2R en 2021: Bardet s'en va, Van Avermaet arrive

Romain Bardet partira chez Sunweb, le Belge Greg Van Avermaet arrivera: 2021 marquera le grand chamboulement pour l'équipe AG2R qui changera de leader et aussi de patronyme pour devenir AG2R Citroën Team.

Les deux annonces ont coïncidé lundi matin avec l'officialisation du départ de Bardet, leader charismatique du groupe français, et le recrutement de deux coureurs expérimentés surtout tournés vers les classiques, Van Avermaet (35 ans) et le Suisse Michaël Schär (33 ans), un des gros rouleurs du peloton lui aussi chez CCC.

Pour Bardet, pur produit de la filière mise en place par le patron de l'équipe française Vincent Lavenu, c'est une rupture. L'Auvergnat, âgé de 29 ans et professionnel depuis 2012, n'a connu jusqu'à présent que cette équipe pour laquelle il a tenu un rôle moteur. Jusqu'à monter à deux reprises sur le podium du Tour de France, 2e en 2016 et 3e en 2017.

"Lors de l'examen des options en dehors de mon équipe actuelle, il était vraiment important pour moi de trouver une équipe qui travaille progressivement, impliquant les dernières technologies en matière d'équipement et d'autres domaines. Je voulais aussi une équipe avec une vision claire du sport et une équipe membre de MPCC (Mouvement pour un cyclisme crédible, en pointe sur l'antidopage)", a déclaré Bardet, deuxième du Mondial 2018 mais aux performances en stagnation l'an passé.

- Une armada pour les classiques de pavés -

"Chez Team Sunweb, j'ai l'opportunité de commencer sans attentes spécifiques ni course spécifique à cibler. Au lieu de cela, nous nous concentrerons d'abord sur les bases et les fondamentaux", a ajouté le lauréat du GP de la Montagne du dernier Tour de France, qui s'est engagé pour deux ans avec l'équipe allemande.

Avant de rejoindre sa future équipe, Bardet sera le chef de file d'AG2R La Mondiale dans le prochain Tour de France (à partir du 29 août). Tout comme Van Avermaet chez CCC, une équipe dont l'avenir au-delà de la saison en cours est incertain.

"Je viens de passer dix belles années dans les structures de Jim Ochowicz et je me lance dans un nouveau challenge", a commenté le Belge. "La perspective de travailler avec mon ami Oliver Naesen, avec pour but de gagner des classiques, est particulièrement excitante. Mon but est toujours le même : remporter des courses comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, des étapes du Tour de France ou porter le maillot jaune le plus longtemps possible."

L'arrivée de Van Avermaet marque un élargissement du registre visé par l'équipe de Vincent Lavenu, en passe de devenir l'une des grosses armadas dans les classiques de pavés, déjà renforcée par la venue de l'espoir belge Stan Dewulf et de son compatriote Gijs Van Hoecke.

- Attractivité française -

Le transfert-choc illustre aussi la nouvelle attraction que représentent les équipes françaises, longtemps délaissées par les stars étrangères. L'an passé, Arkea-Samsic avait obtenu l'engagement du Colombien Nairo Quintana, ex-vainqueur du Giro et de la Vuelta.

Depuis son arrivée dans l'élite du cyclisme en 2007, Van Avermaet, qui est âgé de 35 ans, s'est bâti un superbe palmarès. A partir de 2015, deux victoires d'étape dans le Tour et surtout le titre olympique à Rio-2016 puis son succès dans Paris-Roubaix l'année suivante l'ont installé en haut de la hiérarchie.

Avec l'appui de Citroën, qui a permis une augmentation sensible du budget, Lavenu compte bâtir un groupe en mesure de rivaliser avec l'autre formation française de premier plan, Groupama-FDJ, organisée autour de Thibaut Pinot et d'Arnaud Démare. Même s'il va perdre en fin d'année ses deux premiers atouts pour le classement général des grands tours, Pierre Latour (partir chez Total Direct Energie) et surtout Romain Bardet.