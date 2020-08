Euro de cyclisme - Les sélections belges sont connues : Campenaerts et Evenepoel dans le contre-la-montre

(Belga) Les coachs de la fédération belge de cyclisme, Belgian Cycling, ont annoncé lundi leurs sélections en vue des championnats d'Europe sur route à Plouay. Les courses sont prévues du lundi 24 au vendredi 28 août.

Victor Campenaerts, Xandro Meurisse, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke et Otto Vergaerde porteront le maillot national. Aimé De Gendt, Stan Dewulf, Edward Theuns et Loïc Vliegen sont les réservistes. Campenaerts, recordman de l'heure, tentera également sa chance dans le contre-la-montre dont il a remporté les titres en 2017et en 2018. Remco Evenepoel défendra son titre remporté l'année dernière à Alkmaar. Chez les dames, l'équipe belge est composée de Sanne Cant, Valerie Demey, Lotte Kopecky, Jesse Vandenbulcke, Kelly Van den Steen et Julie Van de Velde. Mieke Docx est réserviste. Van de Velde participera au contre-la-montre avec Sara Van de Vel. Ann-Sophie Duyck est sur la liste de réserve. - Sélections contre la montre : . Dames juniors Julie De Wilde - Marith Vanhove Réserve : Eefje Brandt . Messieurs juniors Alec Segaert - Cian Uijtdebroeks Réserve : Jelle Declerck - Luca D'Hollander . Dames U23 : Shari Bossuyt - Britt Knaven Réserve : Fien Van Eynde . Messieurs U23 : Ilan Van Wilder - Florian Vermeersch Réserve : Rune Herregodts . Dames élite : Sara Van de Velde - Julie Van de Velde Réserve : Ann-Sophie Duyck . messieurs élite : Victor Cmapenaerts - Remco Evenepoel Pas de réserves . relais mixte : les noms restent à confirmer - Epreuves en ligne sur route : . dames juniors : Katrijn De Clercq - Julie De Wilde - Fien Masure - Jolien Van Coninckxloey - Marith Vanhove - Gloria Van Mechelen Réserve : Eefje Brandt . messieurs juniors : Ramses Debruyne - Jelle Declerck - Arnaud De Lie - Robin Orins - Alec Segaert - Cian Uijtdebroeks Réserves : Dries De Pooter - Siebe Deweirdt - Lars Van Ryckeghem - Dries Verstappen . dames U23 : Amber Aernouts - Shari Bossuyt - Britt Knaven - Lone Meertens - Marthe Truyen - Fien Van Eynde Réserves : Alana Castrique - Ellen Feytens - Amber Lacompte . messieurs U23 : Alex Colman - Sébastien Grignard - Jordi Meeus - Jens Reynders - Stan Van Tricht - Florian Vermeersch Réserves : Vito Braet - Arne Marit - Maxim Van Gils . dames élite : Sanne Cant - Valerie Demey - Lotte Kopecky - Jesse Vandenbulcke - Kelly Van den Steen - Julie Van de Velde Réserve : Mieke Docx . messieurs élite : Victor Campenaerts - Xandro Meurisse - Oliver Naesen - Jasper Phulipsen - Jasper Stuyven - Greg Van Avermaet - Sep Vanmarcke - Otto Vergerde Réserves : Aimé De Gendt - Stan Dewulf - Edward Theuns - Loïc Vliegen - Programme 24.08.2020 : 09.00 Contre la montre dames juniors (25,6 km) 10.25 Contre-la-montre messieurs juniors (25.6 km) 12.00 Contre la montre dames U23 (25,6 km) 13.10 Contre la montre messieurs U23 (25,6 km) 14.30 Contre la montre dames élite (25.6 km) 16.10 Contre la montre messieurs élite (25,6 km) . 26.08.2020 : 09.00 route en ligne dames U23 (81.9 km) 12.00 route en ligne messieurs élite (177.45 km) . 27.08.2020 : 09.00 route en ligne messieurs U23 (136,5 km) 13.00 route en ligne dames élite (109.2 km) . 28.08.2020 : 09.00 route en ligne dames juniors (68.25 km) 11.20 route en ligne messieurs juniors (109.2 km) 14.30 relais par équipes mixtes (54.6 km) . (Belga)