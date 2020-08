Mercato: voici le premier transfert estival de Liverpool

Le FC Liverpool, champion de Premier League, a annoncé lundi son premier transfert de l'été.

L'arrière gauche Kostas Tsimikas arrive de l'Olympiakos Le Pirée. Il a signé un contrat de cinq ans en faveur des Reds. Le montant du transfert est de 11,7 millions de livres (13 M EUR).

Âgé de 24 ans, il compte trois sélections pour son pays. Il a effectué 86 apparitions avec l'Olympiakos champion cette saison en Grèce.

"Je suis très heureux, je suis très fier d'être ici", a déclaré Tsimikas sur le site web des Reds. "Pour moi, [c'est] le plus grand club du monde. C'est un honneur pour être ici et je donnerai le meilleur de moi-même. Je veux atteindre nos objectifs, remporter à nouveau le titre de champion et aussi la Ligue des champions".

Tsimikas, qui a été prêté une saison en 2017-2018 à Willem II, est considéré comme la doublure de l'Écossais Andy Robertson sur la gauche de la défense des Reds.

Jürgen Klopp, le manager de Liverpool, a déclaré qu'il était un joueur qu'ils regardaient "depuis longtemps". "C'est un très bon footballeur. J'aime vraiment sa mentalité", a déclaré Klopp. "Il correspond parfaitement à la mentalité et au désir que nous avons dans notre vestiaire".