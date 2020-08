Coronavirus: le marathon de Francfort annulé

Le marathon de Francfort (Allemagne), prévu le 25 octobre, est annulé à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, ont annoncé mardi les organisateurs.

Après avoir accueilli plus de 27.000 participants en 2019, dont un solide peloton de coureurs élites (la course possède un label "or" de la fédération internationale, sorte de deuxième division des épreuves sur route), les organisateurs ont préféré jeter l'éponge en raison des restrictions imposées par le Land de la Hesse, notamment en terme de distanciation sociale.

"Malheureusement nous ne pouvons pas garantir avec une certitude absolue la santé de centaines de milliers de spectateurs le long d'un tracé de 42,195 km à travers Francfort", a déclaré le directeur de course Jo Schindler, cité dans un communiqué.

La saison des courses sur route en athlétisme a été décimée par le Covid-19, avec l'annulation des prestigieux marathons de New-York, Chicago et Berlin. Les organisateurs du marathon de Londres, repoussé du 26 avril au 20 octobre, ont annoncé la semaine dernière que leur épreuve serait réservée aux athlètes élite.