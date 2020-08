Espagne: 2 cas positifs au Covid-19 à Valence, l'Espanyol et Majorque touchés

Le club espagnol de Valence a annoncé mardi la découverte de deux cas positifs au Covid-19 parmi ses membres, sans toutefois dévoiler l'identité des personnes concernées, tandis que l'Espanyol et Majorque, deux relégués, ont communiqué plus tard chacun un cas positif.

"La PCR et les tests sanguins effectués ce lundi sur l'équipe première, l'encadrement technique et parmi l'entourage direct, en vue du travail de présaison, ont révélés deux cas positifs au Covid-19", a annoncé le Valence FC dans un communiqué.

"Ceux qui ont été testés positifs resteront isolés chez eux, conformément aux protocoles de la Liga et du club. Les autorités sanitaires ont été immédiatement informées de leur statut", précise le club de l'élite qui a commencé son travail de présaison sous la direction du nouvel entraîneur Javi Gracia, nommé il y a deux semaines après le limogeage d'Albert Celades en juin.

Selon le protocole imposé par la Liga en vue de la saison 2020/21 qui doit débuter le 12 septembre, les trois clubs devront mettre en place des entraînements individuels et effectuer de nouveaux tests parmi leur membres.

Les nouveaux cas interviennent deux jours après l'annonce par l'Atlético Madrid de la contamination au coronavirus de son attaquant argentin Angel Correa et du défenseur croate Sime Vrsaljko, privés du voyage mardi à Lisbonne pour le Final 8 de la Ligue des champions.

L'Atlético a ensuite retesté toute l'équipe et aucun nouveau cas n'a été révélé.

La semaine dernière, l'attaquant du Real Madrid Mariano Diaz a été testé positif au Covid-19 avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais le reste de l'équipe a pu se rendre à Manchester, où le Real a finalement été éliminé par City en quarts.

Le milieu de terrain de Séville Nemanja Gudelj a également été testé positif au coronavirus. Comme dans le cas du Real Madrid, le reste de l'équipe s'est révélée négative et le club andalou a pu disputer son huitième de finale de Ligue Europa contre la Roma en Allemagne, se qualifiant pour les quarts de finale en s'imposant 2-0.

L'Espagne est l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie et a connu une augmentation des cas ces dernières semaines. Le ministère espagnol de la Santé a signalé lundi 8.618 nouveaux cas d'infection depuis vendredi et 65 décès dus au virus au cours des sept jours précédents.