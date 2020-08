Ligue 1 - Jonathan David rejoint Lille : "J'ai beaucoup attendu cette journée"

(Belga) Le feuilleton est terminé: Lille a annoncé l'arrivée de Jonathan David, 20 ans, qui jouait jusqu'ici avec La Gantoise, vice-champion de Belgique la saison dernière. L'attaquant canadien s'est engagé pour les cinq prochaines saisons.

"Je suis très content", a expliqué David. "J'ai beaucoup attendu cette journée, et c'est un plaisir d'être un Dogue aujourd'hui. Je connais le projet mis en place au LOSC par le président, Luis Campos et Christophe Galtier. Il y a une très bonne équipe avec de bons joueurs." "Je veux jouer et progresser, et je pense que c'est l'endroit parfait. Je suis un joueur qui sait se placer sur le terrain. J'aime jouer avec mes qualités : la technique et la vitesse notamment." L'indemnité de transfert serait aux alentours des 30 millions d'euros (27+4/5 de bonus), soit la plus grosse de l'histoire pour un transfert sortant en Belgique. Le précédent record était de 25 millions pour les transferts de Youri Tielemans en 2017 d'Anderlecht à l'AS Monaco et du Brésilien Wesley l'année dernière du Club Bruges à Aston Villa.