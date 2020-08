Espagne: Six cas positifs au nouveau coronavirus à l'Athletic Bilbao

Six cas positifs au nouveau coronavirus ont été détectés au sein de l'équipe de l'Athletic Bilbao, a annoncé le club basque mercredi, parmi lesquels Iñaki Williams, Oihan Sancet, Unai Lopez et Gaizka Larrazabal, ont révélé les joueurs eux-mêmes.

"Les résultats des examens ont révélé six cas positifs, qui se trouvent déjà à l'isolement dans leurs domiciles respectifs et qui seront soumis à un nouveau test PCR la semaine prochaine", indique le communiqué diffusé à la mi-journée.

"Les joueurs et le staff de l'Athletic Bilbao, ainsi que le personnel en charge de l'équipe première à Lezama (centre d'entraînement), ont passé ce mardi des tests PCR et sérologiques, comme le demande le protocole de la Liga avant le début des entraînement de présaison", a expliqué le club basque, qui précise que "les cas ont été communiqués aux autorités sanitaires compétentes".

"En suivant le protocole de la Liga, les entraînements de l'équipe - dont le premier aura lieu jeudi après-midi - commenceront de manière individuelle. De plus, comme l'indique le protocole, tous les cas négatifs passeront un nouveau test PCR ce vendredi", a ajouté l'Athletic Bilbao.

Parmi les joueurs infectés, on trouve Iñaki Williams, Oihan Sancet, Unai Lopez et Gaizka Larrazabal, qui ont annoncé mercredi sur leurs réseaux sociaux qu'ils avaient été testés positif.

"Aujourd'hui il m'a été confirmé que j'ai été testé positif au test PCR. Je suis asymptomatique et par chance, je me porte bien. Je dois désormais rester isolé à la maison pour vaincre le virus. J'ai très envie que ce moment arrive (la fin du virus) et de pouvoir rejoindre l'équipe pour la présaison", a écrit Inaki Williams sur son compte Twitter.

Sancet, de son côté, a indiqué qu'il lui a été communiqué qu'il devait "rester confiné quelques jours. Je me sens bien, sans symptômes, donc je ferai du travail individuel pour reprendre le rythme avant une saison très enthousiasmante", a réagi le jeune espoir de Bilbao.

"Je suis déjà isolé chez moi et je n'ai pas de symptômes. Je me sens bien", a pour sa part informé Gaizka Larrazabal, tandis que Unai Lopez, en bonne santé et sans symptômes, a lui aussi fait savoir qu'il a été "testé positif au test PCR".

Alors que les clubs espagnols terminent leurs compétitions européennes ou reviennent à l'entraînement pour préparer la saison prochaine, plusieurs cas de nouveau coronavirus ont été révélés ces derniers jours parmi les clubs de première division.

Le FC Barcelone a ainsi déclaré ce mercredi avoir détecté un cas, qui n'a pas été en contact avec le reste de l'équipe première qui doit faire le voyage à Lisbonne jeudi pour le "Final 8" de Ligue des champions.

Mardi, le Valence CF a annoncé avoir détecté deux cas parmi les membres du club, et le Betis Séville, Majorque et l'Espanyol Barcelone ont également indiqué avoir chacun repéré un cas positif au nouveau coronavirus.