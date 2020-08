NBA: les certitudes du 1er tour, l'incertitude Westbrook

L'épilogue de la saison régulière du Championnat NBA se rapproche: la soirée de mercredi a permis de définir sept des huit duels du 1er tour des play-offs, dont un sulfureux Houston-Oklahoma City qui pourrait se disputer sans Russell Westbrook, blessé.

. Houston, battu, a (peut-être) un problème

Sale soirée pour les Rockets: ils se sont inclinés 108 à 104 face à Indiana qui restait pourtant sur cinq défaites de suite.

James Harden a pourtant marqué 45 points et dépassé le seuil des 40 points pour la 21e fois cette saison. "The Beard" (littéralement la barbe) s'est demené et a permis à son équipe, distancée (104-90), de revenir à deux longueurs (106-104) à 27 secondes de la sirène.

Mais le MVP de la saison 2017-18 n'a pas pu faire totalement oublié l'absence de Russell Westbrook, l'autre fine gâchette des Rockets.

Westbrook (27,2 points par match) s'est blessé au quadriceps de la jambe droite et ne disputera pas non plus le dernier match de saison régulière de son équipe vendredi.

Son absence pourrait être même plus longue et déborder sur le 1er tour des play-offs qui débute la semaine prochaîne.

"On va voir comment il va répondre aux soins, il faut juste espérer et attendre ce qui se passera la semaine prochaine. Je n'en sais pas plus", a admis son entraîneur Mike D'Antoni.

Sans Westbrook, le choc entre Houston et OKC, vainqueur mercredi de Miami (116-115), n'aurait pas du tout la même saveur.

Le meneur a fait toute sa carrière NBA sous le maillot du Thunder avant de rejoindre Houston l'été dernier à la suite d'un échange avec Chris Paul qui a lui quelques comptes à régler avec les Rockets, en particulier avec Harden.

. Toronto et Philadelphie en roue libre

Déjà assurés de participer aux play-offs, le champion en titre Toronto et Philadelphie ont fait tourner leurs effectifs, sur le terrain et en... dehors.

L'entraîneur des Raptors Nick Nurse a ainsi laissé son adjoint Adrian Griffin diriger l'équipe canadienne, tandis que les Sixers n'ont aligné que des remplaçants en fin de match.

Résultat, un match enlevé et débridé, remporté 125 à 121 par Toronto avec 19 points, chacun, de Kyle Lowry et Chris Boucher.

Philadelphie a connu une nouvelle frayeur à cause de Joel Embiid. Le pivot camerounais, de retour d'une blessure à la cheville gauche, a reçu un coup sur le poignet droit et a quitté ses coéquipiers après avoir passé seulement 14 minutes sur le parquet.

Mais les Sixers se sont voulus rassurants et pourront compter sur Embiid pour défier Boston au 1er tour.

. Les Clippers en outsiders N.1

Les Clippers sont désormais assurés de terminer à la 2e place de la conférence Ouest, derrière les Lakers qui doivent encore attendre pour connaître le nom de l'équipe qu'ils affronteront au 1er tour.

Portés par Paul George (27 pts) et Kawhi Leonard (26 pts), les Clippers ont dominé les Denver Nuggets (124-11) et ont pris rendez-vous avec Dallas et l'impressionnant Luka Doncic.

L'entraîneur de la franchise californienne Doc Rivers n'avait toutefois pas le coeur à fêter ce statut de tête de série N.2, puisqu'il ne sait toujours pas s'il pourra compter sur Patrick Beverly et Landry Shamet, blessés.

"Avec toutes les blessures qu'on a eues, c'est bien de finir 2e (de la conférence Ouest), mais il fait maintenant repartir de zéro et surtout espérer avoir un groupe en bonne santé", a-t-il prévenu.