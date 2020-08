Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

Jan Vertonghen passe jeudi une visite médicale à Benfica avant de signer un contrat de trois ans (lire l'article complet).

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Au lendemain de l'annonce de son départ de la Juventus Turin, Blaise Matuidi a franchi le pas: l'international français va rejoindre l'Inter Miami et le Championnat américain de football (MLS), a annoncé jeudi le club floridien. Matuidi, 33 ans, va retrouver David Beckham, son ancien coéquipier au Paris et l'un des copropriétaires du club qui fait ses débuts en MLS cette saison.

Le milieu de terrain allemand Mesut Özil, tombé en disgrâce à Arsenal, a fait savoir jeudi dans The Athletic qu'il n'avait aucune intention de quitter les Gunners cet été et qu'il entendait rester "jusqu'au dernier jours de son contrat". "Ma position est claire. Je serai ici jusqu'au dernier jour de notre accord et je donnerai tout pour ce club", a martelé le meneur de jeu de 31 ans, à qui il reste une année de contrat.

L'international brésilien Everton Soares, un ailier de 24 ans plus connu sous le surnom de "Cebolinha", est arrivé jeudi à Lisbonne pour rejoindre le Benfica en provenance du Gremio Porto Alegre, ont rapporté les médias locaux. "J'ai hâte de porter le maillot du Benfica et marquer son histoire", a-t-il déclaré à son départ du Brésil, selon des propos repris par la presse portugaise. Avec trois buts inscrits pour l'équipe du Brésil en 14 rencontres internationales, tous marqués lors de la Copa América remportée en 2019, Everton Soares est le premier renfort de poids obtenu par le nouvel entraîneur du Benfica, Jorge Jesus, qui vient de lâcher les rênes du club brésilien de Flamengo. Le Benfica tente par ailleurs de recruter l'Uruguayen Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du Paris SG, et le défenseur belge Jan Vertonghen, en fin de contrat avec Tottenham.

Le jeune attaquant sud-africain de Monaco Lyle Foster, 19 ans, a signé un contrat de cinq ans avec le Vitoria Guimaraes (1re div. portugaise), a annoncé jeudi le club de la Principauté. Arrivé à Monaco en janvier 2019 en provenance du club des Orlando Pirates en Afrique du Sud, Lyle Foster a disputé deux matches de Ligue 1 au début de la saison dernière, avant d'être immédiatement prêté au Cercle Bruges, où il a disputé 18 matches et inscrit un but. Selon différentes sources proches du dossier, le montant du transfert de Foster pour Guimaraes est de 1,2 million d'euros, auxquels s'ajoutent 300.000 euros de bonus.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Orlando Sa s'est engagé pour une saison avec Malaga, a indiqué le club de D2 espagnole jeudi. L'attaquant portugais de 32 ans était sans club depuis la fin de son aventure au Standard en mai dernier. Le Standard n'avait pas conservé Orlando Sa à la fin de son contrat la saison dernière. Il s'agissait du second bail du Portugais à Sclessin. Arrivé libre à Liège du Maccabi Tel Aviv à la fin de l'été 2016, Orlando Sa avait rejoint le club chinois de Henan Jianye en février 2018 pour près de 5 millions d'euros, avant de revenir à Sclessin en juillet de la même année. Il n'y a plus effectué que des apparitions sporadiques avant de souffrir d'une rupture du tendon d'Achille la saison dernière. Orlando Sa a marqué 25 buts en 61 rencontres de Jupiler Por League pour le compte du Standard.

Bram Castro s'est engagé pour une saison avec le KV Ostende, a annoncé le club côtier mercredi. Le gardien de but de 37 ans était sans club après que son contrat au FC Malines n'a pas été prolongé en fin de saison dernière.

L'ambitieux KMSK Deinze, qui a assuré sa montée en 1B, a recruté deux milieux très expérimentés avec Ronald Vargas, 33 ans, et Renato Neto, 28 ans. Les deux joueurs, qui ont été annoncés avec un film ludique, étaient en fin de contrat à Ostende.

Neto Borges retourne au Brésil. Le défenseur brésilien de 23 ans est loué pour une saison par Genk à Vasco de Gama, qui dispose d'une option d'achat. Le transfert a été annoncé mercredi par le club limbourgeois. Neto Borges était arrivé à Genk en janvier 2019 en provenance du club suédois d'Hammarby IF, où il évoluait depuis janvier 2018. Il est sous contrat jusqu'en 2022 à Genk mais il ne s'est jamais réellement imposé dans le Limbourg.

L'attaquant congolais Jackson Muleka passe du Tout Puissant Mazembe au Standard de Liège. Le transfert a été annoncé mercredi par le club congolais, qui précise que le joueur s'est engagé pour quatre ans (avec option) avec les Rouches.