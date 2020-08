Formule E - Stoffel Vandoorne remporte la dernière course à Berlin et termine 2e du championnat

(Belga) Stoffel Vandoorne (Mercedes) a remporté la onzième et dernière manche du championnat de Formule E, championnat des voitures électriques, jeudi sur le circuit du Tempelhof à Berlin en Allemagne. Parti en pole position, le pilote belge s'est imposé devant le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes) et le Suisse Sébastien Buemi (Nissan). Jérôme D'Ambrosio (Mahindra) a pris la 18e place.

Grâce à sa première victoire en Formule E, Stoffel Vandoorne termine en outre sur la 2e marche du podium du championnat. Il est 2e avec 87 points, derrière le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), 158 points, assuré du titre depuis dimanche. Ce dernier a terminé 9e jeudi. Vandoorne prend la 2e place pour un point, le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), titré à l'issue des deux précédentes saisons, finissant 3e du championnat avec 86 unités. Jérôme D'Ambrosio boucle le championnat en 16e position (19 points). Stoffel Vandoorne, 28 ans, dispute sa deuxième saison en Formule E. Avant ce jeudi, il était monté à trois reprises sur un podium en FE, mais jamais sur la plus haute marche. Vandoorne, qui a participé à 41 Grand Prix de Formule 1 avec McLaren entre 2016 et 2018, combine le championnat de Formule E avec un poste de troisième pilote chez Mercedes en Formule 1. Le championnat de Formule E a été 150 jours à l'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19. Seules cinq courses avaient pu être disputées avant l'interruption des compétitions. Le championnat a repris début août. Pour rattraper le temps perdu, les organisateurs ont programmé pas moins de six courses à huis clos en neuf jours sur le circuit berlinois du Tempelhof. (Belga)